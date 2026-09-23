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Ukončeno
SCD271/00
Pomáhá uklidnit vaše dítě, zvláště v noci*
Praktická sada SCD271/00 obsahující 4 kojenecké láhve Classic od společnosti Philips Avent (2 x 125 ml a 2 x 260 ml), kartáč na láhve, dudlíky a bílý průhledný dudlík pro děti ve věku 0–6 měsíců.
Classic
K dispozici jsou dudlíky s 5 různými průtoky.
Tento výrobek obsahuje 0 % BPA
Speciálně vytvarovaná hlava kartáče a lisovaná špička dosáhnou do rohů všech typů lahví, dudlíků a pomůcek pro krmení a důkladně je vyčistí.
Recenze
Klinická studie ukázala, že dvoutýdenní děti prokazovaly méně podráždění než děti krmené z jiných láhví. (Studie byla provedena organizací Institute of Child Health v Londýně v roce 2008)
Klinická studie ukázala, že dvoutýdenní děti krmené z láhve Avent prokazovaly méně koliky než děti krmené z láhve jiného předního výrobce (zejména v noci).