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Ukončeno

Philips AventNovorozenecká startovní sada

SCD271/00

Pomáhá uklidnit vaše dítě, zvláště v noci*

Praktická sada SCD271/00 obsahující 4 kojenecké láhve Classic od společnosti Philips Avent (2 x 125 ml a 2 x 260 ml), kartáč na láhve, dudlíky a bílý průhledný dudlík pro děti ve věku 0–6 měsíců.

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Méně koliky**

Pomáhá uklidnit vaše dítě, zvláště v noci*

  • Classic

K dispozici jsou dudlíky s 5 různými průtoky

K dispozici jsou dudlíky s 5 různými průtoky

K dispozici jsou dudlíky s 5 různými průtoky.

Výrobek s 0 % BPA

Výrobek s 0 % BPA

Tento výrobek obsahuje 0 % BPA

Tvarovaná hlava kartáče a lisovaná špička

Tvarovaná hlava kartáče a lisovaná špička

Speciálně vytvarovaná hlava kartáče a lisovaná špička dosáhnou do rohů všech typů lahví, dudlíků a pomůcek pro krmení a důkladně je vyčistí.

Technické specifikace

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Upozornění

  1. Klinická studie ukázala, že dvoutýdenní děti prokazovaly méně podráždění než děti krmené z jiných láhví. (Studie byla provedena organizací Institute of Child Health v Londýně v roce 2008)

  2. Klinická studie ukázala, že dvoutýdenní děti krmené z láhve Avent prokazovaly méně koliky než děti krmené z láhve jiného předního výrobce (zejména v noci).