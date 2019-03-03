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Ukončeno
Pocit větší pevnosti, mladší vzhled pokožky
Povzbuďte a udržte si přirozený mladistvý vzhled pokožky díky systému dvojího působení vzduchového liftingu a peelingu VisaCare. Masíruje pokožku, podporuje cirkulaci krve, odstraňuje odumřelé pleťové buňky a umožňuje jejich přirozenou obnovu.
Povrchové ošetření pleti
s nástavcem na citlivou a normální pleť
Mikrodermální abraze Philips VisaCare stimuluje proces obnovy povrchu pleti pro pocit hladší, pevnější pleti, která viditelně září.
93 % žen, které výrobek testovaly, nahlásilo okamžitý pocit jemnější pokožky. 84 % souhlasí s tím, že jejich pleť je zářivější a 84 % si všimlo, že má jejich pleť zdravější vzhled*.
Masíruje pleť, způsobuje zvýšení krevní cirkulace, odstranění odumřelých buněk a podporuje přirozenou obnovu buněk
Ocenění
4.8
z 5
185
Recenze
97%
Doporučuje tento produkt
MílaK
03/03/2019
Česká republika
Doporučuji Visacare,opravdu zlepší hladkost a pevnost pokožky
Visacare opravdu funguje. Již po pár použitích je moje pleť hladší a pevnější. Jako teenagerka jsem měla akné a zůstaly mi jizvy a ztvrdlá místa hlavně na bradě a čele,která mě trápila, ale nic nepomáhalo. Doporučuji :-)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt VisaCare SC6240/01 Mikrodermální abraze Povrchové ošetření pleti
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt VisaCare SC6240/01 Mikrodermální abraze Povrchové ošetření pleti
sasa21
27/02/2019
Česká republika
Je super
Ráda ho používám, určitě doporučuji. Pleť je omlazena.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt VisaCare Prestige SC6250/01 Řešení pro omlazení pokožky
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt VisaCare Prestige SC6250/01 Řešení pro omlazení pokožky
Face007
24/09/2018
Česká republika
Face 007
Visa care Jsem typ člověka, který nemá mnoho času pečovat o svou pleť. Přála jsem si používat produkt s nadčasovou kvalitou. Po použití krémů, které pokožku skvěle hydratovaly, byla moje pleť sice pěkná, ale měla jsem pocit, že není úplně vyhlazená. Vyzkoušela jsem řadu kvalitních výrobků a potom jsem narazila na jeden produkt, který mne hned po několika použitích zaujal. Zpočátku jsem si myslela, že je to jen první dojem, ale když si toho všimnul i můj partner, že mám lepší pleť, tak jsem byla překvapena, protože se k mé pleti běžně nevyjadřuje. Začala jsem se pozorněji sledovat a skutečně jsem brzy spatřila velké pokroky. Zanedlouho jsem měla hladší, jemnější i hebčí pleť. Cítila jsem se mladší a dodalo mi to sebevědomí. Mám pocit lepšího prokrvení pokožky a mohu Visa Care s čistým svědomím jen doporučit. Mám určitě zdravější a pevnější pokožku.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt VisaCare SC6240/01 Mikrodermální abraze Povrchové ošetření pleti
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt VisaCare SC6240/01 Mikrodermální abraze Povrchové ošetření pleti
Výsledky nezávislého testu, který provádělo 75 spotřebitelek při 4 týdnech ošetřování, Spojené království 2014