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Ukončeno

VisaCareMikrodermální abraze Povrchové ošetření pleti

SC6240/01

4.8

| (185) Recenze | 97% Doporučuje tento produkt

3 Ocenění

Pocit větší pevnosti, mladší vzhled pokožky

Povzbuďte a udržte si přirozený mladistvý vzhled pokožky díky systému dvojího působení vzduchového liftingu a peelingu VisaCare. Masíruje pokožku, podporuje cirkulaci krve, odstraňuje odumřelé pleťové buňky a umožňuje jejich přirozenou obnovu.

Zobrazit všechny výhody

se systémem mikrodermální abraze Philips VisaCare

Pocit větší pevnosti, mladší vzhled pokožky

  • Povrchové ošetření pleti

  • s nástavcem na citlivou a normální pleť

Pro mladistvější vzhled pleti

Mikrodermální abraze Philips VisaCare stimuluje proces obnovy povrchu pleti pro pocit hladší, pevnější pleti, která viditelně září.

Pleť je zářivější, na dotek hladší a pevnější po dobu 4–6 týdnů

Pleť je zářivější, na dotek hladší a pevnější po dobu 4–6 týdnů

93 % žen, které výrobek testovaly, nahlásilo okamžitý pocit jemnější pokožky. 84 % souhlasí s tím, že jejich pleť je zářivější a 84 % si všimlo, že má jejich pleť zdravější vzhled*.

Systém vakuového liftingu a peelingu DualAction

Systém vakuového liftingu a peelingu DualAction

Masíruje pleť, způsobuje zvýšení krevní cirkulace, odstranění odumřelých buněk a podporuje přirozenou obnovu buněk

Technické specifikace

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Ocenění

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  • Obrázek AWARD-3620596
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Recenze

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4.8

z 5

185

Recenze

97%

Doporučuje tento produkt

03/03/2019

Česká republika

Česká republika

Doporučuji Visacare,opravdu zlepší hladkost a pevnost pokožky

Visacare opravdu funguje. Již po pár použitích je moje pleť hladší a pevnější. Jako teenagerka jsem měla akné a zůstaly mi jizvy a ztvrdlá místa hlavně na bradě a čele,která mě trápila, ale nic nepomáhalo. Doporučuji :-)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt VisaCare SC6240/01 Mikrodermální abraze Povrchové ošetření pleti

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt VisaCare SC6240/01 Mikrodermální abraze Povrchové ošetření pleti

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Je super

Ráda ho používám, určitě doporučuji. Pleť je omlazena.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt VisaCare Prestige SC6250/01 Řešení pro omlazení pokožky

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt VisaCare Prestige SC6250/01 Řešení pro omlazení pokožky

24/09/2018

Česká republika

Česká republika

Face 007

Visa care Jsem typ člověka, který nemá mnoho času pečovat o svou pleť. Přála jsem si používat produkt s nadčasovou kvalitou. Po použití krémů, které pokožku skvěle hydratovaly, byla moje pleť sice pěkná, ale měla jsem pocit, že není úplně vyhlazená. Vyzkoušela jsem řadu kvalitních výrobků a potom jsem narazila na jeden produkt, který mne hned po několika použitích zaujal. Zpočátku jsem si myslela, že je to jen první dojem, ale když si toho všimnul i můj partner, že mám lepší pleť, tak jsem byla překvapena, protože se k mé pleti běžně nevyjadřuje. Začala jsem se pozorněji sledovat a skutečně jsem brzy spatřila velké pokroky. Zanedlouho jsem měla hladší, jemnější i hebčí pleť. Cítila jsem se mladší a dodalo mi to sebevědomí. Mám pocit lepšího prokrvení pokožky a mohu Visa Care s čistým svědomím jen doporučit. Mám určitě zdravější a pevnější pokožku.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt VisaCare SC6240/01 Mikrodermální abraze Povrchové ošetření pleti

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt VisaCare SC6240/01 Mikrodermální abraze Povrchové ošetření pleti

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Upozornění

  1. Výsledky nezávislého testu, který provádělo 75 spotřebitelek při 4 týdnech ošetřování, Spojené království 2014