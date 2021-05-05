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Ukončeno
Zářivá, jemná a zdravá pokožka
VisaPure Advanced je přístroj na péči o obličej pro domácí použití, který obohatí vaši péči o profesionální prvky. Vaše pokožka bude zářivá, obnovená a oživená. Vychutnejte si čistou, hebkou a oživenou pokožku se zdravou září.
Technologie DualMotion na míru
Čištění, masáž, okolí očí
3 hlavy, pouzdro, paleta pro ukládání
2 nastavení intenzity
Hlavy se snadno čistí. Jednoduše je očistíte ve dřezu teplou vodou a mýdlem.
Přístroj VisaPure Advanced je vybavený přizpůsobenou technologií DualMotion. Každá hlava dodávaná s přístrojem VisaPure bude mít specifickou úroveň otáčení a vibrací. Rukojeť a nové nástavce jsou vybaveny inovativní značkou NFC, která nabízí pokročilé inteligentní rozpoznání hlavy. To znamená, že rukojeť hned po nasazení rozpozná konkrétní hlavu. Díky tomu můžete využít speciální programy přizpůsobené technologie DualMotion pro různé způsoby ošetření pleti.
Při čištění přístrojem VisaPure odstraníte více zbytků make-upu i odumřelých buněk pokožky a její ochablost. Díky efektu hloubkového čištění se vaše oblíbené přípravky péče o pleť, jako jsou krémy, séra a esence, do pokožky lépe vstřebají.
Ocenění
4.8
z 5
181
Recenze
98%
Doporučuje tento produkt
Ddaniela
05/05/2021
Česká republika
Pleť ho miluje!!!!
úplná fantázia!!!! prístroj nádherne pleť vyčistí, masáž je príjemná, pleť je jemnučká, výsledok vidno už po dvoch týždňoch, pleť je jemnulinká, napnutá, maximálne doporučujem, nadstavec pre oči krásne ošetrí očné okolie, kruhy pod očami zmiznú, výborný výrobok, ktorý vaša pleť ocení ale hlavné je, že vidieť výsledky, pleť je každý deň ako keby ste práve prišli od kozmetičky!!!
Výhody
TOPka pre pleť
Nevýhody
žiadne
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje
Datum použití 2020-05-05
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje
Datum použití 2020-05-05
radek32131960
07/04/2020
Česká republika
Domácí spokojenost
Manželka i dcera používají tento výrobek pravidelně a jsou maximálně spokojené. Zastane práci kosmetičky v klidu domova a v čase, který se Vám hodí.
Výhody
Popsány i výše. Jednoduchá obsluha, dokonalý výsledek
Nevýhody
nebyly manželkou posány
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje
Datum použití 2019-10-07
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje
Datum použití 2019-10-07
Ruller
13/12/2019
Česká republika
Ověřený kupující
funguje skvele
Pravidelným pouzivanim je videt zmena. Rukama si plet takto nevycistite. Trochu vyšší cena a nutnost vymeny hlav casem
Výhody
funguje opravdu dobre
Nevýhody
cena a nutnost vymeny hlavy za cas
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje
Datum použití 2018-11-12
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje
Datum použití 2018-11-12
10x účinnější než ruční čištění, ale stejně šetrné. V porovnání s ručním odstraněním make-upu.