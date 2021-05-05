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Ukončeno

VisaPure AdvancedPřístroj pro čištění a masáž obličeje

SC5370/10

4.8

| (181) Recenze | 98% Doporučuje tento produkt

2 Ocenění

Zářivá, jemná a zdravá pokožka

VisaPure Advanced je přístroj na péči o obličej pro domácí použití, který obohatí vaši péči o profesionální prvky. Vaše pokožka bude zářivá, obnovená a oživená. Vychutnejte si čistou, hebkou a oživenou pokožku se zdravou září.

Zobrazit všechny výhody

Moderní čištění a péče o pokožku

Zářivá, jemná a zdravá pokožka

  • Technologie DualMotion na míru

  • Čištění, masáž, okolí očí

  • 3 hlavy, pouzdro, paleta pro ukládání

  • 2 nastavení intenzity

Hlavy se snadno čistí teplou vodou a mýdlem

Hlavy se snadno čistí. Jednoduše je očistíte ve dřezu teplou vodou a mýdlem.

Přizpůsobená technologie DualMotion s funkcí inteligentního rozpoznání hlavy

Přizpůsobená technologie DualMotion s funkcí inteligentního rozpoznání hlavy

Přístroj VisaPure Advanced je vybavený přizpůsobenou technologií DualMotion. Každá hlava dodávaná s přístrojem VisaPure bude mít specifickou úroveň otáčení a vibrací. Rukojeť a nové nástavce jsou vybaveny inovativní značkou NFC, která nabízí pokročilé inteligentní rozpoznání hlavy. To znamená, že rukojeť hned po nasazení rozpozná konkrétní hlavu. Díky tomu můžete využít speciální programy přizpůsobené technologie DualMotion pro různé způsoby ošetření pleti.

Zvyšuje absorpci vašich oblíbených výrobků určených pro péči o pokožku

Zvyšuje absorpci vašich oblíbených výrobků určených pro péči o pokožku

Při čištění přístrojem VisaPure odstraníte více zbytků make-upu i odumřelých buněk pokožky a její ochablost. Díky efektu hloubkového čištění se vaše oblíbené přípravky péče o pleť, jako jsou krémy, séra a esence, do pokožky lépe vstřebají.

Technické specifikace

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Ocenění

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  • Obrázek AWARD-612371

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

181

Recenze

98%

Doporučuje tento produkt

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Pleť ho miluje!!!!

úplná fantázia!!!! prístroj nádherne pleť vyčistí, masáž je príjemná, pleť je jemnučká, výsledok vidno už po dvoch týždňoch, pleť je jemnulinká, napnutá, maximálne doporučujem, nadstavec pre oči krásne ošetrí očné okolie, kruhy pod očami zmiznú, výborný výrobok, ktorý vaša pleť ocení ale hlavné je, že vidieť výsledky, pleť je každý deň ako keby ste práve prišli od kozmetičky!!!

Výhody

TOPka pre pleť

Nevýhody

žiadne

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje

Datum použití 2020-05-05

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje

Datum použití 2020-05-05

07/04/2020

Česká republika

Česká republika

Domácí spokojenost

Manželka i dcera používají tento výrobek pravidelně a jsou maximálně spokojené. Zastane práci kosmetičky v klidu domova a v čase, který se Vám hodí.

Výhody

Popsány i výše. Jednoduchá obsluha, dokonalý výsledek

Nevýhody

nebyly manželkou posány

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje

Datum použití 2019-10-07

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje

Datum použití 2019-10-07

13/12/2019

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

funguje skvele

Pravidelným pouzivanim je videt zmena. Rukama si plet takto nevycistite. Trochu vyšší cena a nutnost vymeny hlav casem

Výhody

funguje opravdu dobre

Nevýhody

cena a nutnost vymeny hlavy za cas

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje

Datum použití 2018-11-12

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje

Datum použití 2018-11-12

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Upozornění

  1. 10x účinnější než ruční čištění, ale stejně šetrné. V porovnání s ručním odstraněním make-upu.