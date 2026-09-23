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Ukončeno
SBM130ORG/00
Váš přenosný reproduktor „vše v jednom“
Vychutnejte si poslech z reproduktoru Philips typu „vše v jednom“. Přehrávejte své oblíbené melodie prostřednictvím konektoru USB, karty microSD nebo konektoru Aux-in. Tento reproduktor je vybaven technologií wOOx™, je kompaktní a dodává se s dobíjecí baterií a ve více barvách.
Oranžová
USB
Stačí nahrát na zařízení USB nebo na kartu MicroSD požadovaný obsah, zapojit zařízení nebo kartu do přehrávače – a už si vůbec nemusíte dělat starosti, zda budete mít na výběr z dostatečného množství zábavy.
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