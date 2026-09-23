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Ukončeno
SBD7000/10
Rock n roll
Vychutnejte si hudbu a filmy z iPhonu prostřednictvím SBD7000. Jednoduše otočte dok na sledování videa a reproduktory se zároveň přepnou na optimální stereo zvuk. Technologie odstínění mobilního telefonu zajišťuje zvuk bez praskání.
Zapněte reproduktory pomocí síťového adaptéru a vychutnávejte si hudbu doma
Digitální zesilovač ve třídě D převádí analogový signál na digitální, který pak digitálně zesiluje. Tento signál je pak veden do demodulačního filtru na koncový výstup. Zesílený digitální výstup poskytuje veškeré výhody digitálního zvuku, včetně zvýšené zvukové kvality. Kromě toho má digitální zesilovač ve třídě D více než 90% účinnost ve srovnání s tradičními zesilovači typu AB. Díky tomu má digitální zesilovač velmi malé rozměry a nízký ztrátový výkon.
Aktivováním funkce Dynamic Bass Boost (DBB) elektronicky zesílíte nízké basové frekvence a dosáhnete konzistentní reprodukce zvuku, zvlášť při slabé hlasitosti. Vždy slyšíte působivé basy.
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