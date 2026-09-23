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  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
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Ukončeno

Dok reproduktoru

SBD7000/10

Rock n roll

Vychutnejte si hudbu a filmy z iPhonu prostřednictvím SBD7000. Jednoduše otočte dok na sledování videa a reproduktory se zároveň přepnou na optimální stereo zvuk. Technologie odstínění mobilního telefonu zajišťuje zvuk bez praskání.

Zobrazit všechny výhody

Dok s otočnými reproduktory pro iPhone

Rock n roll

Síťový adaptér umožňuje zapínání doma.

Zapněte reproduktory pomocí síťového adaptéru a vychutnávejte si hudbu doma

Digitální zesilovač třídy D pro kvalitní reprodukci zvuku

Digitální zesilovač ve třídě D převádí analogový signál na digitální, který pak digitálně zesiluje. Tento signál je pak veden do demodulačního filtru na koncový výstup. Zesílený digitální výstup poskytuje veškeré výhody digitálního zvuku, včetně zvýšené zvukové kvality. Kromě toho má digitální zesilovač ve třídě D více než 90% účinnost ve srovnání s tradičními zesilovači typu AB. Díky tomu má digitální zesilovač velmi malé rozměry a nízký ztrátový výkon.

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost elektronicky zesiluje nízké tóny

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost elektronicky zesiluje nízké tóny

Aktivováním funkce Dynamic Bass Boost (DBB) elektronicky zesílíte nízké basové frekvence a dosáhnete konzistentní reprodukce zvuku, zvlášť při slabé hlasitosti. Vždy slyšíte působivé basy.

Technické specifikace

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