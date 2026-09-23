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Ukončeno
SBCHP830/00
Díky svému vnitřnímu oblouku vám tato sluchátka Philips dokonale padnou. Mechanismus se nastaví automaticky.
Maximálně velké náušníky těchto sluchátek Philips zakrývají celé ucho a přinášejí lepší kvalitu zvuku a zároveň poskytují prostor pro větší ovladač výkonu.
40mm vinutí reproduktoru z kompozitního mylarového materiálu pro vysoce citlivou a přesto výkonnou jednotku přináší zvuk bez slyšitelného zkreslení.
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