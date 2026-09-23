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        Ukončeno

        SBCHP830/00

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        Flexibilní vnitřní sluchátkový oblouk skvěle padne

        Díky svému vnitřnímu oblouku vám tato sluchátka Philips dokonale padnou. Mechanismus se nastaví automaticky.

        Sluchátko zakrývá celé ucho a optimalizuje tak kvalitu zvuku

        Maximálně velké náušníky těchto sluchátek Philips zakrývají celé ucho a přinášejí lepší kvalitu zvuku a zároveň poskytují prostor pro větší ovladač výkonu.

        40mm vinutí reproduktoru přináší nezkreslený zvuk

        40mm vinutí reproduktoru přináší nezkreslený zvuk

        40mm vinutí reproduktoru z kompozitního mylarového materiálu pro vysoce citlivou a přesto výkonnou jednotku přináší zvuk bez slyšitelného zkreslení.

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        • Vybrané články o zdravém životním stylu