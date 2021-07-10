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Ukončeno
Silný zvuk, oslnivá světla
Připravte se na pořádný zvuk! Dva basové zářiče systému Philips ShoqBox SB300 produkují úderné basové tepání. Do rytmu blikající světla zase dodají hudbě energii. Robustní a odolný proti nárazům i vodě – prostě párty kdekoli.
Bluetooth®
Odolný proti vodě i nárazu
Vícebarevná světla
Přehrávejte hudbu nahlas – kdykoli a kdekoli. Vestavěná dobíjecí vám umožní vychutnat si osobní hudbu bez překážejících zamotaných napájecích kabelů a nepohodlného hledání elektrické zásuvky. Vychutnejte si skvělou hudbu doprovázenou přenosností bez omezení.
Vstupte do záře světel a pociťte výkon tepajících rytmů a oslnivých světel. Spousta barev pulzuje do rytmu hudby, oživuje ji a dodává večírkům nový rozměr. A nebo si raději zatančíte potmě? I to je skvělé – stačí přepnout a světla zhasnou.
Díky vestavěnému mikrofonu funguje tento reproduktor také jako hlasitý telefon. Při příchozím hovoru se hudba ztlumí a můžete mluvit přes reproduktor. Můžete zavolat na obchodní schůzku. Nebo zavolat známému z večírku. Ať tak nebo tak, funguje to skvěle.
4.9
z 5
9
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
ajazz
10/07/2021
Polska
Dżwięk rewelacyjny.
Jak na rozmiary to głośniczek wydobywa piękne, czyste dżwięki. Jestem bardzo mile zaskoczony. Jakość wykonania bez zarzutów.
Výhody
Czyste, pełne dżwięki. Atrakcyjny design.
Nevýhody
Przydałoby się radio FM
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy
Datum použití 2021-06-10
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy
Datum použití 2021-06-10
Jerzydian
27/05/2018
Polska
Mały wymiarami ale mocny
1. Zasięg BT 20m realny 2. Bass bardzo przyjemny nie harczy 3. Głośny 4. Wodoodporny sprawdzone 5. Długo gra na jednym ładowaniu 6. Upadł z 1.5 m i nic mu nie jest 7. Ładny wygląd Na wypady za miasto czy w góry w sam raz
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy
Maxiss
28/12/2017
Polska
Bardzo dobra jakość dżwięku !
Jestem bardzo mile zaskoczony siłą brzmienia tego małego głośniczka. Z łatwością nagłośnił 23m2 pokój. Solidne wykonanie, plastiki dobrze spasowane, nic nie trzeszczy. Głośnik odtwarza dźwięk podczas ładowania - działa normalnie jak na kablu zasilającym. Ogólnie mocny, zgrabny skurczybyk :)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy