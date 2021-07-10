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Ukončeno

ShoqBoxbezdrátový přenosný reproduktor

SB300B/00

4.9

| (9) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Silný zvuk, oslnivá světla

Připravte se na pořádný zvuk! Dva basové zářiče systému Philips ShoqBox SB300 produkují úderné basové tepání. Do rytmu blikající světla zase dodají hudbě energii. Robustní a odolný proti nárazům i vodě – prostě párty kdekoli.

Zobrazit všechny výhody

Silný zvuk, oslnivá světla

  • Bluetooth®

  • Odolný proti vodě i nárazu

  • Vícebarevná světla

S vestavěnou nabíjecí baterií zábava nikdy nekončí

Přehrávejte hudbu nahlas – kdykoli a kdekoli. Vestavěná dobíjecí vám umožní vychutnat si osobní hudbu bez překážejících zamotaných napájecích kabelů a nepohodlného hledání elektrické zásuvky. Vychutnejte si skvělou hudbu doprovázenou přenosností bez omezení.

Budiž světlo! Vícebarevné světla září do rytmu

Budiž světlo! Vícebarevné světla září do rytmu

Vstupte do záře světel a pociťte výkon tepajících rytmů a oslnivých světel. Spousta barev pulzuje do rytmu hudby, oživuje ji a dodává večírkům nový rozměr. A nebo si raději zatančíte potmě? I to je skvělé – stačí přepnout a světla zhasnou.

Vestavěný mikrofon pro volání hands-free

Díky vestavěnému mikrofonu funguje tento reproduktor také jako hlasitý telefon. Při příchozím hovoru se hudba ztlumí a můžete mluvit přes reproduktor. Můžete zavolat na obchodní schůzku. Nebo zavolat známému z večírku. Ať tak nebo tak, funguje to skvěle.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

9

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

10/07/2021

Polska

Polska

Dżwięk rewelacyjny.

Jak na rozmiary to głośniczek wydobywa piękne, czyste dżwięki. Jestem bardzo mile zaskoczony. Jakość wykonania bez zarzutów.

Výhody

Czyste, pełne dżwięki. Atrakcyjny design.

Nevýhody

Przydałoby się radio FM

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy

Datum použití 2021-06-10

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy

Datum použití 2021-06-10

27/05/2018

Polska

Polska

Mały wymiarami ale mocny

1. Zasięg BT 20m realny 2. Bass bardzo przyjemny nie harczy 3. Głośny 4. Wodoodporny sprawdzone 5. Długo gra na jednym ładowaniu 6. Upadł z 1.5 m i nic mu nie jest 7. Ładny wygląd Na wypady za miasto czy w góry w sam raz

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy

28/12/2017

Polska

Polska

Bardzo dobra jakość dżwięku !

Jestem bardzo mile zaskoczony siłą brzmienia tego małego głośniczka. Z łatwością nagłośnił 23m2 pokój. Solidne wykonanie, plastiki dobrze spasowane, nic nie trzeszczy. Głośnik odtwarza dźwięk podczas ładowania - działa normalnie jak na kablu zasilającym. Ogólnie mocny, zgrabny skurczybyk :)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu