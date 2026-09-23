3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
SA3CNT16K/12
Nekonečná řada aplikací a her na dosah ruky
Přehrávač GoGear Connect je ideální zařízení pro zábavu na cestách. Stahujte nekonečnou řadu aplikací a her pro systém Android. Bavte se bohatým zvukem ze zvukově izolovaných sluchátek (vybavených technologií FullSound a prostorovým zvukem pro filmy) nebo výkonného integrovaného reproduktoru.
Connect 3
16 GB*
Užijte si skvělé aplikace ze služby Android Market. Stačí kliknout na ikonu v zařízení GoGear pro připojení ke službě Android Market prostřednictvím Wi-Fi a začněte s vyhledáváním aplikací publikovaných důvěryhodnými poskytovateli třetích stran. Stahujte hry, nástroje, e-knihy nebo aplikace, pomocí nichž můžete přizpůsobit své zařízení GoGear – to vše zdarma nebo za nepatrnou částku. Přehledné a snadno použitelné rozhraní umožňuje intuitivní procházení aplikacemi, které lze setřídit podle hodnocení, kategorie nebo popularity. Aplikace můžete stahovat přímo do svého zařízení GoGear a okamžitě je začít využívat. Zařízení GoGear změní život na cestách na vzrušující výlet.
Inovativní technologie FullSound společnosti Philips věrně obnovuje zvukové detaily komprimované hudby ve formátu MP3 a výrazně ji obohacuje a vylepšuje, takže si vychutnáte hudební CD bez sebemenšího zkreslení. Protože je založena na algoritmu pro další zpracování audia, kombinuje technologie FullSound proslulou zkušenost společnosti Philips v oblasti reprodukce hudby s výkonností procesoru pro digitální signální systém (DSP) nejnovější generace. Výsledkem jsou plnější basy s větší hloubkou a působivostí, zesílení hlasu a čistého zvuku nástrojů a bohaté detaily. Objevte znovu přirozený zvuk komprimované hudby ve formátu MP3, která se dotkne vaší duše a roztančí vaše nohy.
Prostorový zvuk filmů představuje pokročilou technologii zvuku, která přímo analyzuje jednotlivé zdroje zvuku filmu nebo zvukové stopy videa a znovu vytváří přirozené zvukové jeviště se zvukovými prvky, které jsou jednotlivě a přesně umístěny. Zpracované zvukové prvky jsou poté přímo směrovány do každého ucha prostřednictvím sluchátek do uší. Prostorový zvuk filmů vytváří přirozený akustický prostor založený na aktuálním obsahu zvukové stopy. Výsledkem je, že posluchač je vtáhnut do středu dění a zažije pohlcující zážitek prostorového zvuku – přesně tak, jak zamýšleli filmoví zvukaři.
Recenze
Kapacita paměti vypočítaná pro 4minutové skladby a kódování formátu WMA rychlostí 64 kbps nebo formátu MP3 rychlostí 128 kbps.
Skutečná rychlost přenosu může být různá v závislosti na operačním systému a konfiguraci softwaru.
1 GB = 1 miliarda bajtů; dostupná kapacita paměti bude nižší.
Od společnosti Philips