VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

Go to promotion

Dny zdraví přináší slevy až 40 %

Zobrazit nabídku

  • Jednotlivý snímek produktu
  • Fotografie balení
  • Jednotlivý snímek produktu
  • Fotografie balení

Ukončeno

holicí hlavy

RQ12/50

3

| (12) Recenze

Zachovejte hladké oholení

Během dvou let váš holicí strojek zastřihne 9 milionů chloupků na tváři. Vyměňte hlavy holicího strojku a získejte zpět 100% výkon.

Zobrazit všechny výhody

Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, měňte hlavy každé 2 roky

Zachovejte hladké oholení

  • UltraTrack

  • Náhradní jednotka

Systém Philips GyroFlex 3D se hladce přizpůsobuje každému zakřivení

Systém Philips GyroFlex 3D se hladce přizpůsobuje každému zakřivení

Hlavy holicího strojku GyroFlex 3D sledují všechny obrysy a přizpůsobí se každému záhybu na tváři, což minimalizuje tlak na pokožku a její podráždění.

Hlavy UltraTrack zachytí každý vous pouhými několika tahy

Hlavy UltraTrack zachytí každý vous pouhými několika tahy

Zajišťuje dokonalé oholení s minimalizací podráždění pokožky. Holicí hlavy má 3 speciální dráhy: drážky pro normální vousy; kanálky pro dlouhé nebo přilehlé vousy a otvory pro nejkratší strniště.

Holicí strojky se systémem Super Lift&Cut

Holicí strojky se systémem Super Lift&Cut

Systém s dvojitým břitem, který je součástí holicího strojku Philips, nadzvedává vousy pro pohodlné oholení pod úrovní pokožky.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.0

z 5

12

Recenze

4

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

OK :-)

Vše podle mých představ, vše podle mých představ, :-)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt RQ12/60 Holicí jednotka

Datum použití 2020-05-10

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt RQ12/60 Holicí jednotka

Datum použití 2020-05-10

06/09/2022

България

България

Ověřený kupující

Работи перфектно

Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt RQ12/60 Бръснещ блок

Datum použití 2020-09-06

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt RQ12/60 Бръснещ блок

Datum použití 2020-09-06

11/04/2019

Україна

Україна

Очень качественный бритвенный блок

Бреет чисто и гладко!!! Подходит и для сухого и для влажного бритья.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt RQ12/70 Бритвений блок

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt RQ12/70 Бритвений блок

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu