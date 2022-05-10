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Ukončeno
RQ12/50
Zachovejte hladké oholení
Během dvou let váš holicí strojek zastřihne 9 milionů chloupků na tváři. Vyměňte hlavy holicího strojku a získejte zpět 100% výkon.
UltraTrack
Náhradní jednotka
Hlavy holicího strojku GyroFlex 3D sledují všechny obrysy a přizpůsobí se každému záhybu na tváři, což minimalizuje tlak na pokožku a její podráždění.
Zajišťuje dokonalé oholení s minimalizací podráždění pokožky. Holicí hlavy má 3 speciální dráhy: drážky pro normální vousy; kanálky pro dlouhé nebo přilehlé vousy a otvory pro nejkratší strniště.
Systém s dvojitým břitem, který je součástí holicího strojku Philips, nadzvedává vousy pro pohodlné oholení pod úrovní pokožky.
3.0
z 5
12
Recenze
Rugby14
10/05/2022
Česká republika
OK :-)
Vše podle mých představ, vše podle mých představ, :-)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt RQ12/60 Holicí jednotka
Datum použití 2020-05-10
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt RQ12/60 Holicí jednotka
Datum použití 2020-05-10
pepo64
06/09/2022
България
Ověřený kupující
Работи перфектно
Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt RQ12/60 Бръснещ блок
Datum použití 2020-09-06
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt RQ12/60 Бръснещ блок
Datum použití 2020-09-06
Andre
11/04/2019
Україна
Очень качественный бритвенный блок
Бреет чисто и гладко!!! Подходит и для сухого и для влажного бритья.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt RQ12/70 Бритвений блок
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt RQ12/70 Бритвений блок