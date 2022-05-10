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Ukončeno

Holicí jednotka

RQ12/40

3

| (12) Recenze

Obnovení pro lepší výsledky

Maximální výkon svého holicího strojku Philips zajistíte, vyměníte-li holicí hlavy každé 2 roky

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Obnovení pro lepší výsledky

Hladký systém SkinGlide s nízkým třením minimalizující podráždění

Hladký systém SkinGlide s nízkým třením minimalizující podráždění

Systém SkinGlide s nízkým třením u tohoto holicího strojku se lehce pohybuje po pokožce a umožňuje obzvlášť hladké a snadné holení.

Holicí hlavy s trojitými drážkami a o 50 % větší holicí plochou

Holicí hlavy s trojitými drážkami a o 50 % větší holicí plochou

Tři holicí drážky holicích hlav Triple Track nabízí o 50 % větší holicí plochu než standardní rotační hlavy s jednou drážkou.

Těsnění Aquatec umožňuje pohodlné suché i osvěžující mokré holení

Těsnění Aquatec umožňuje pohodlné suché i osvěžující mokré holení

Suché a mokré těsnění Aquatec holicího strojku nabízí možnost volby způsobu holení. Můžete se pohodlně oholit na sucho nebo si dopřát osvěžující mokré holení s využitím gelu nebo pěny pro zvýšené pohodlí pokožky.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.0

z 5

12

Recenze

4

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

OK :-)

Vše podle mých představ, vše podle mých představ, :-)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt RQ12/60 Holicí jednotka

Datum použití 2020-05-10

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt RQ12/60 Holicí jednotka

Datum použití 2020-05-10

06/09/2022

България

България

Ověřený kupující

Работи перфектно

Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt RQ12/60 Бръснещ блок

Datum použití 2020-09-06

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt RQ12/60 Бръснещ блок

Datum použití 2020-09-06

11/04/2019

Україна

Україна

Очень качественный бритвенный блок

Бреет чисто и гладко!!! Подходит и для сухого и для влажного бритья.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt RQ12/70 Бритвений блок

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt RQ12/70 Бритвений блок

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu