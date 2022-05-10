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Ukončeno
RQ12/40
Obnovení pro lepší výsledky
Maximální výkon svého holicího strojku Philips zajistíte, vyměníte-li holicí hlavy každé 2 roky
Systém SkinGlide s nízkým třením u tohoto holicího strojku se lehce pohybuje po pokožce a umožňuje obzvlášť hladké a snadné holení.
Tři holicí drážky holicích hlav Triple Track nabízí o 50 % větší holicí plochu než standardní rotační hlavy s jednou drážkou.
Suché a mokré těsnění Aquatec holicího strojku nabízí možnost volby způsobu holení. Můžete se pohodlně oholit na sucho nebo si dopřát osvěžující mokré holení s využitím gelu nebo pěny pro zvýšené pohodlí pokožky.
3.0
z 5
12
Recenze
Rugby14
10/05/2022
Česká republika
OK :-)
Vše podle mých představ, vše podle mých představ, :-)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt RQ12/60 Holicí jednotka
Datum použití 2020-05-10
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt RQ12/60 Holicí jednotka
Datum použití 2020-05-10
pepo64
06/09/2022
България
Ověřený kupující
Работи перфектно
Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt RQ12/60 Бръснещ блок
Datum použití 2020-09-06
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt RQ12/60 Бръснещ блок
Datum použití 2020-09-06
Andre
11/04/2019
Україна
Очень качественный бритвенный блок
Бреет чисто и гладко!!! Подходит и для сухого и для влажного бритья.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt RQ12/70 Бритвений блок
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt RQ12/70 Бритвений блок