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Ukončeno
Dokonalé oholení
Philips SensoTouch 3D RQ1295CC je náš doposud nejpokročilejší holicí strojek, který vám nabídne dokonalé oholení. Systém GyroFlex 3D sleduje každý obrys tváře a hlavy UltraTrack oholí každý vous několika tahy.
Systém UltraTrack a GyroFlex 3D
60 min bezdrátového použití/1h nabíjení
Systém Jet Clean
Náš systém Jet Clean+ čistí a promazává břity a nabíjí baterii po každodenním použití. Nabízí 3 nastavení čištění: automatické pro normální použití, eco pro spotřebu energie nižší o 40 % a intenzivní pro velmi důkladné čištění.
Hlavy holicího strojku GyroFlex 3D sledují všechny obrysy a přizpůsobí se každému záhybu na tváři, což minimalizuje tlak na pokožku a její podráždění.
Zajišťuje dokonalé oholení s minimalizací podráždění pokožky. Holicí hlavy má 3 speciální dráhy: drážky pro normální vousy; kanálky pro dlouhé nebo přilehlé vousy a otvory pro nejkratší strniště.
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4.7
z 5
19
Recenze
88%
Doporučuje tento produkt
Boris
06/03/2018
Česká republika
Super holí
Super holí a bez podráždění pokožky, holím se denně
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 holicí strojek pro mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 holicí strojek pro mokré a suché holení
Fíša
03/04/2014
Česká republika
Perfektní stroj, moc dlouho jsem si ho přál.
Skvěle padne do ruky. Hladkost oholení. Jednoduché čištění.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 holicí strojek pro mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 holicí strojek pro mokré a suché holení
CarPower
12/02/2014
Česká republika
Naprosto perfektní
Oholí perfektně. Slova zbytečná. Úžasný strojek. Doporučuji
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 holicí strojek pro mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 holicí strojek pro mokré a suché holení
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025