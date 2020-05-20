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Ukončeno
Dokonalé oholení
Philips SensoTouch 3D RQ1250 je náš doposud nejpokročilejší holicí strojek, který vám nabídne dokonalé oholení. Systém GyroFlex 3D sleduje každý obrys tváře a několik tahů hlavami UltraTrack oholí každý vous.
Systém UltraTrack a GyroFlex 3D
50 min bezdrátového použití/1h nabíjení
Přesný zastřihovač
Hlavy holicího strojku GyroFlex 3D sledují všechny obrysy a přizpůsobí se každému záhybu na tváři, což minimalizuje tlak na pokožku a její podráždění.
Zajišťuje dokonalé oholení s minimalizací podráždění pokožky. Holicí hlavy má 3 speciální dráhy: drážky pro normální vousy; kanálky pro dlouhé nebo přilehlé vousy a otvory pro nejkratší strniště.
Suché a mokré těsnění Aquatec holicího strojku nabízí možnost volby způsobu holení. Můžete se pohodlně oholit na sucho nebo si dopřát osvěžující mokré holení s využitím gelu nebo pěny pro zvýšené pohodlí pokožky.
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4.6
z 5
67
Recenze
94%
Doporučuje tento produkt
Golfista
20/05/2020
Česká republika
Dlouhověký společník
Holící strojek mám již mnoho let. Nejvíce oceňuji, že jej mohu použít za mokra, skvěle se přizpůsobí tváři, kvůli jeho hlavicím. Nekouše. Ačkoliv ho používám pouze doma a nikam ho nepřevážím, je komfortní, že je bezdrátový. Pokud se mi rozbije rozhodně obstarám nejnovější model, stejného typu.
Výhody
Adaptace pokožky, nekouše, bezdrátový
Nevýhody
Neshledávám nevýhody
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/22 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Datum použití 2018-05-20
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/22 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Datum použití 2018-05-20
hobit
18/04/2014
Česká republika
Vinikající
Perfektní oholení do hladka bez podráždění pokožky! Lepší strojek jsem neměl.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/17 holicí strojek pro mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/17 holicí strojek pro mokré a suché holení
king
08/09/2013
Česká republika
Perfektne holi(i delsi vous), tichy
holi i delsi vous, tichy, skvele oholi pri pouziti peny, jednoducha udrzba
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 holicí strojek pro mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 holicí strojek pro mokré a suché holení
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025