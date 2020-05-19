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Ukončeno

Holicí jednotka

RQ11/40

4.7

| (3) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Obnovení pro lepší výsledky

Maximální výkon svého holicího strojku Philips zajistíte, vyměníte-li holicí hlavy každé 2 roky

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Obnovení pro lepší výsledky

Hladký systém SkinGlide s nízkým třením minimalizující podráždění

Hladký systém SkinGlide s nízkým třením minimalizující podráždění

Systém SkinGlide s nízkým třením u tohoto holicího strojku se lehce pohybuje po pokožce a umožňuje obzvlášť hladké a snadné holení.

Těsnění Aquatec umožňuje pohodlné suché i osvěžující mokré holení

Těsnění Aquatec umožňuje pohodlné suché i osvěžující mokré holení

Suché a mokré těsnění Aquatec holicího strojku nabízí možnost volby způsobu holení. Můžete se pohodlně oholit na sucho nebo si dopřát osvěžující mokré holení s využitím gelu nebo pěny pro zvýšené pohodlí pokožky.

Systém GyroFlex 2D se snadno přizpůsobuje zakřivení

Systém GyroFlex 2D se snadno přizpůsobuje zakřivení

Systém GyroFlex 2D pro kopírování obrysů tváře v tomto holicím strojku se snadno přizpůsobí všem křivkám na tváři a při dokonalém oholení současně minimalizuje tlak na pokožku a její podráždění.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

3

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

S touto novou hlavou je strojek zase jako nový

zakoupeno pro přítelův holicí strojek SensoTouch, hlavu vyměnil po delší době, než by bylo bývalo potřeba, takže teď je výkon strojku zase jako když byl nový, rozdíl v holení a komfortu při něm je opravdu veliký

Výhody

očekávání se splnilo

Nevýhody

žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava

Datum použití 2020-04-19

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava

Datum použití 2020-04-19

29/05/2019

România

România

Produsul are caracteristici foarte bune.

Am cumparat o Unitate de schimb Pentru SensoTouch 2D (RQ11xx) pentru a o inlocui pe cea veche. Unitatea veche a fost folosita timp de trei ani si e inca performanta. Unitatea noua ma ajuta si la o barba de trei zile. Sunt foarte multumit.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unitate de bărbierit

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unitate de bărbierit

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Dobrá, ostrá, hezky holí, vydrží rok

Náhradní holící hlava je potřeba koupit zhruba 1x ročně. Nejde tak ani o ostrost břitů, ty jsou perfektní a zas tak moc se netupí, problém je spíše v mřížce, která břity chrání (přikládám foto). Měl jsem už celkem 4ks a pokaždé po cca 12-15 měsících se vylomí jedna dvě lamelky na mřížce. Je to nepříjemné, rozedírá to obličej a je notno vyměnit.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava

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