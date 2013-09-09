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Ukončeno
Systém DualPrecision a GyroFlex2D
50 min bezdrátového použití/1h nabíjení
Přesný zastřihovač a pouzdro
Břity DualPrecision pohodlně holí delší chloupky i krátké strniště. 1. Štěrbiny holí dlouhé vousy. 2. Otvory holí strniště
Systém s dvojitým břitem, který je součástí holicího strojku Philips, nadzvedává vousy pro pohodlné oholení pod úrovní pokožky.
Systém GyroFlex 2D pro kopírování obrysů tváře v tomto holicím strojku se snadno přizpůsobí všem křivkám na tváři a při dokonalém oholení současně minimalizuje tlak na pokožku a její podráždění.
Ocenění
4.4
z 5
9
Recenze
89%
Doporučuje tento produkt
Deppik
09/09/2013
Česká republika
Doporučuji po všech stránkách
Má nádherný design. Oholí opravdu hladce. Baterie má dlouhou výdrž. Je tichý.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 holicí strojek pro mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 holicí strojek pro mokré a suché holení
Kizin
26/08/2013
Česká republika
Výborný holicí strojek s možností holení ve vodě :)
Strojek skvěle padne do ruky a jeho design je velmi líbivý, byly použity i výborné materiály. Výkon je super oholí všechno a skvěle kopíruje tvář i v těch nejhorších místech pro holení. Baterie vydrží dostatečně dlouho, takže na dovolené bez elektriky poslouží více než dostatečně. Lehká je i údržba a čištění. Chvilku si na něj budete zvykat, ale pak už ho nedáte z ruky :)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 holicí strojek pro mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 holicí strojek pro mokré a suché holení
Míra73
18/08/2013
Česká republika
Tento produkt má výborné vlastnosti
Výrobek používám téměř denně a zatím jsem s ním velmi spokojen. Baterie vydrží velmi dlouho na jedno nabití, víc než je udáváno výrobcem, což mi vynahradí pokud jedete na dovolenou nemusíte si brát nabíječku.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 holicí strojek pro mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 holicí strojek pro mokré a suché holení
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025