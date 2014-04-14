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Ukončeno
Systém DualPrecision a GyroFlex2D
40 min bezdrátového použití/1h nabíjení
Břity DualPrecision pohodlně holí delší chloupky i krátké strniště. 1. Štěrbiny holí dlouhé vousy. 2. Otvory holí strniště
Systém s dvojitým břitem, který je součástí holicího strojku Philips, nadzvedává vousy pro pohodlné oholení pod úrovní pokožky.
Systém GyroFlex 2D pro kopírování obrysů tváře v tomto holicím strojku se snadno přizpůsobí všem křivkám na tváři a při dokonalém oholení současně minimalizuje tlak na pokožku a její podráždění.
4.4
z 5
57
Recenze
96%
Doporučuje tento produkt
Beča
14/04/2014
Česká republika
Výrobek nemá chybu
Tento holící strojek je můj druhý od stejného výrobce a mohu pouze doporučit potenciálním zákazníkům.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
maxisuszi
08/08/2017
Polska
Prawie trzy lata bez zarzutu
Witam Używałem golarki prawie trzy lata, nadal działa bez zarzutu, ale zgubiłem ładowarkę i nie potrafię dokupić. Po wielokrotnych próbach musiałem kupić nową. Seria 5000 oby była godną następczynią.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Wet & dry electric shaver
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Wet & dry electric shaver
Aneriii
19/10/2015
Polska
Ověřený kupující
PORĘCZNA, WYDAJNA I SKUTECZNA
MĄŻ JEST BARDZO ZADOWOLONY Z GOLARKI,PRODUKT DŁUGO WYTRZYMUJE BEZ ŁADOWANIA, DOBRZE GOLI, JEST PORĘCZNA, NO I SUPER , ŻE MOŻNA UŻYWAĆ NA SUCHO I MOKRO ALE I TAK W WIĘKSZOŚCI MĄŻ UŻYWA TYLKO NA SUCHO.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Wet & dry electric shaver
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Wet & dry electric shaver
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025