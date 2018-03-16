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Ukončeno
RQ111/50
Ukažte svůj styl
Nasazovací nástavec na vousy je doplňkem holicího strojku Philips SensoTouch nebo elektrického holicího strojku arcitec, takže můžete vytvořit styl podle vašich potřeb.
příslušenství SmartClick
5 nastavení délky
Hřeben na vousy a knír umožňuje udržovat dokonalý vous až do délky 5 mm.
Svůj holící stroje proměníte v zastřihovač dvěma snadnými kroky. 1. Zdvihněte holicí hlavu ze strojku. 2. Nasaďte nástavec na úpravu vousů.
Chcete-li použít přesný zastřihovač s nastavením 0,5mm strniště, jednoduše sejměte hřeben.
2.4
z 5
7
Recenze
Hans1981
16/03/2018
Česká republika
jednoduchý zastřihovač
univerzální použití snadné čištění nástavec zastřižení na určitou délku
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SmartClick RQ111/50 Nástavec pro tvarování vousů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SmartClick RQ111/50 Nástavec pro tvarování vousů
Rabka
03/05/2013
Polska
Przydatna nakladka w trakcie podrozy
Nakladka dokupiona do golarki Philips. Dobrze sprawdza sie w podrozy, gdyz nie potrzeba wozic trymera. Natomiast trymer jest latwiejszy w obsludze i bardziej efektywny.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SmartClick RQ111/50 Akcesorium do trymera do brody
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SmartClick RQ111/50 Akcesorium do trymera do brody
Dinihun59
03/07/2018
Magyarország
Kiválóan alkalmas a bajusz és a szakáll hosszának karbantartására.
Nagyon jól használható, könnyen ráilleszthető a borotvára. A vágáshossz egyszerűen állítható. A fésű anyaga azonban gyenge, könnyen törik és külön nem kapható.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SmartClick RQ111/50 szakállvágó-fej
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SmartClick RQ111/50 szakállvágó-fej