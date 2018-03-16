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  • Fotografie detailu produktu
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  • Fotografie detailu produktu
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Ukončeno

SmartClickNástavec pro tvarování vousů

RQ111/50

2.4

| (7) Recenze

Ukažte svůj styl

Nasazovací nástavec na vousy je doplňkem holicího strojku Philips SensoTouch nebo elektrického holicího strojku arcitec, takže můžete vytvořit styl podle vašich potřeb.

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Rozšiřte své možnosti

Ukažte svůj styl

  • příslušenství SmartClick

  • 5 nastavení délky

Hřeben na vousy a knír s 5 nastaveními délky

Hřeben na vousy a knír s 5 nastaveními délky

Hřeben na vousy a knír umožňuje udržovat dokonalý vous až do délky 5 mm.

Snadno se zaklapne a sejme

Snadno se zaklapne a sejme

Svůj holící stroje proměníte v zastřihovač dvěma snadnými kroky. 1. Zdvihněte holicí hlavu ze strojku. 2. Nasaďte nástavec na úpravu vousů.

Přesný zastřihovač pro vytvoření jemných detailů, které určují váš styl

Přesný zastřihovač pro vytvoření jemných detailů, které určují váš styl

Chcete-li použít přesný zastřihovač s nastavením 0,5mm strniště, jednoduše sejměte hřeben.

Technické specifikace

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Recenze

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2.4

z 5

7

Recenze

3
2

16/03/2018

Česká republika

Česká republika

jednoduchý zastřihovač

univerzální použití snadné čištění nástavec zastřižení na určitou délku

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SmartClick RQ111/50 Nástavec pro tvarování vousů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SmartClick RQ111/50 Nástavec pro tvarování vousů

03/05/2013

Polska

Polska

Przydatna nakladka w trakcie podrozy

Nakladka dokupiona do golarki Philips. Dobrze sprawdza sie w podrozy, gdyz nie potrzeba wozic trymera. Natomiast trymer jest latwiejszy w obsludze i bardziej efektywny.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SmartClick RQ111/50 Akcesorium do trymera do brody

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SmartClick RQ111/50 Akcesorium do trymera do brody

03/07/2018

Magyarország

Magyarország

Kiválóan alkalmas a bajusz és a szakáll hosszának karbantartására.

Nagyon jól használható, könnyen ráilleszthető a borotvára. A vágáshossz egyszerűen állítható. A fésű anyaga azonban gyenge, könnyen törik és külön nem kapható.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SmartClick RQ111/50 szakállvágó-fej

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SmartClick RQ111/50 szakállvágó-fej

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