3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Nečekejte na Black Friday... již teď slevy až 44 %!
Ukončeno
Nejlepší holicí strojek od světové jedničky
Pro muže, kteří chtějí jen to nejlepší. Model arcitec kombinuje holení s výkyvnými hlavami a holicí hlavy s trojitými drážkami pro perfektní kopírování obrysů tváře i krku.
S indikátorem minut holení
Tři nezávisle uložené hlavy v holicí jednotce, která se natáčí v celém svém rozsahu. Tato jedinečná kombinace zajišťuje optimální kontakt s pokožkou v zaoblených místech, aby se zachytily i nejproblematičtější chloupky na krku.
Tři holicí drážky holicích hlav Triple Track nabízí o 50 % větší holicí plochu než standardní rotační hlavy s jednou drážkou.
Systém s dvojitým břitem u tohoto elektrického holicího strojku nadzvedává vousy pro pohodlné oholení pod úrovní pokožky.
Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy
Přejít na díly a příslušenství
Ocenění
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
kruczek1976
17/12/2013
Polska
Świetny produkt
Doskonałe, genialne golenie bez podrażnień, same plusy!!!!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt arcitec RQ1090 Electric shaver
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt arcitec RQ1090 Electric shaver
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025