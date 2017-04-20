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Ukončeno
Dokonalá bradka snadně a rychle
Vytvarujte si bradku podle svého díky tomuto zastřihovači vousů. Přesnost od 1 mm až do 10 mm.
přesné 1mm nastavení
Čepele z nerezové oceli
10 h nabíjení/45 min použití bez kabelu
Nastavte zastřihovač na nejnižší polohu a získejte dokonalé 3denní strniště dlouhé pouze 1 mm.
Požadovaná nastavení délky můžete jednoduše vybrat a zajistit otáčením kolečka: počínaje krátkým vousem o délce 1 mm až po plnovous délky 10 mm, v přesných krocích po 1 mm.
Samoostřicí ocelové břity na zastřihovači vousů Philips 3000 zůstávají ostré a efektivní jako nové, aby zajistily pokaždé dokonalé a zároveň šetrné zastřižení.
4.2
z 5
11
Recenze
90%
Doporučuje tento produkt
Victor
20/04/2017
Polska
Ověřený kupující
polecam
Dobry produkt w atrakcyjnej cenie. Polecam tym, którzy lubią sami dbać o swój zarost :-)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody
Sebast
30/07/2015
Polska
Produkt godny polecenia
Świetny produkt za rozsądną cenę. Jak na razie nie stwierdziłem żadnych wad, jestem zadowolony.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody
Maxx
28/04/2015
Polska
Bardzo dobry model,polecam.
Urządzenie wspaniale zaprojektowane,godne polecenia.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody