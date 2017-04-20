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Ukončeno

Beardtrimmer series 3000Zastřihovač vousů

QT4000/15

4.2

| (11) Recenze | 90% Doporučuje tento produkt

Dokonalá bradka snadně a rychle

Vytvarujte si bradku podle svého díky tomuto zastřihovači vousů. Přesnost od 1 mm až do 10 mm.

Zobrazit všechny výhody

Nejlepší možnost, jak upravit bradku

Dokonalá bradka snadně a rychle

  • přesné 1mm nastavení

  • Čepele z nerezové oceli

  • 10 h nabíjení/45 min použití bez kabelu

Přesnost 1 mm

Přesnost 1 mm

Nastavte zastřihovač na nejnižší polohu a získejte dokonalé 3denní strniště dlouhé pouze 1 mm.

Snadné ovládání a různá nastavení délky, 1–10 mm

Snadné ovládání a různá nastavení délky, 1–10 mm

Požadovaná nastavení délky můžete jednoduše vybrat a zajistit otáčením kolečka: počínaje krátkým vousem o délce 1 mm až po plnovous délky 10 mm, v přesných krocích po 1 mm.

Dokonalé a zároveň šetrné zastřižení

Dokonalé a zároveň šetrné zastřižení

Samoostřicí ocelové břity na zastřihovači vousů Philips 3000 zůstávají ostré a efektivní jako nové, aby zajistily pokaždé dokonalé a zároveň šetrné zastřižení.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.2

z 5

11

Recenze

90%

Doporučuje tento produkt

1

20/04/2017

Polska

Polska

Ověřený kupující

polecam

Dobry produkt w atrakcyjnej cenie. Polecam tym, którzy lubią sami dbać o swój zarost :-)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody

30/07/2015

Polska

Polska

Produkt godny polecenia

Świetny produkt za rozsądną cenę. Jak na razie nie stwierdziłem żadnych wad, jestem zadowolony.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody

28/04/2015

Polska

Polska

Bardzo dobry model,polecam.

Urządzenie wspaniale zaprojektowane,godne polecenia.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody

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