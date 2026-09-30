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OneBlade 360Náhradní břit 360

QP430/50

4.6

| (3093) Recenze | 93% Doporučuje tento produkt

Snadno zastřihněte, tvarujte nebo oholte vousy všech délek

Inovativní břit 360 se dokáže ohnout jakýmkoli směrem a dokonale se tak přizpůsobit křivkám vašeho obličeje. Konstrukce umožňuje stálý kontakt s pokožkou a snadné ovládání. Vousy i na těžko dosažitelných místech pohodlně zastřihnete nebo oholíte pouhými několika pohyby. Břity jsou kompatibilní se všemi modely OneBlade. *na rok, počítáno z doporučené maloobchodní ceny

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Philips OneBlade - volba č.1 v oblasti elektrického zastřihování1

Konstruováno ke střihu vousů, nikoli kůže

Snadno zastřihněte, tvarujte nebo oholte vousy všech délek

  • Zástřih, tvar, oholení

  • 3x břit 360

  • Kompatibilní s každou rukojetí OneBlade

  • Břit má životnost až 4 měsíce*

Jedinečná technologie OneBlade

Jedinečná technologie OneBlade

Philips OneBlade 360 je nový revoluční hybridní zastřihovač, který zastřihuje, tvaruje a holí vousy jakékoli délky snadněji než kdy dříve. Díky systému dvojí ochrany – hladké povrchové úpravě a zaobleným hrotům – je holení ještě snadnější a pohodlnější. Je vybaven rychle se pohybujícím ostřím, které si poradí s jakoukoli délkou vousů.

Kompatibilní s každou rukojetí OneBlade**

Kompatibilní s každou rukojetí OneBlade**

*Pro nejlepší oholení používejte s modely QP2/QP6XXX.

Břit, který se jen tak neztupí

Břit, který se jen tak neztupí

Odolný břit z nerezové oceli, který vydrží až 4 měsíce*, udržuje pocit hladkého oholení. Když se na břitu zobrazí indikátor výměny, tedy ikona vysunutí, jeho výkon už nemusí být optimální. K dosažení perfektního oholení je načase břit vyměnit.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
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4.6

z 5

3093

Recenze

93%

Doporučuje tento produkt

30/09/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

100% výrobce

Velmi výborný produkt náhradní hlavice na holení Philips

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade 360 QP420/50 Náhradní břit 360

Datum použití 2026-09-24

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade 360 QP420/50 Náhradní břit 360

Datum použití 2026-09-24

24/08/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Naprostá spokojenost

Naprostá spokojenost, nejlepší strojky na světě...

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP440/50 Náhradní břit 360

Datum použití 2026-08-21

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP440/50 Náhradní břit 360

Datum použití 2026-08-21

02/05/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Má skvělé funkce, dlouhou výdrž atd

Zastřihává výborně, jsem spokojen! Doporučuji ostatním.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP4530/30 Obličej

Datum použití 2026-04-29

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP4530/30 Obličej

Datum použití 2026-04-29

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Upozornění

  1. Online průzkum mezi 16003 muži, uživateli elektrických holicích strojku, v 2024 

  1. Pro nejlepší oholení. Při 2 kompletních oholeních za týden. Skutečné výsledky se mohou lišit.

  2. s výjimkou modelů QP1XXX, QI1XXX, QP652x, QP651x, QP662x, QP6505