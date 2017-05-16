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Ukončeno
Dokonalá viditelnost, maximální přesnost
Revoluční technologie MicroBlade této sady pro péči o vzhled od společnosti Philips poskytuje nevídanou přesnost a umožňuje vytvořit přesně takový vzhled, jaký máte na mysli.
Pro
9 v 1
Voděodolný
100% vodotěsný pro snadné použití a čištění.
Revoluční technologie MicroBlade poskytuje nevídanou přesnost a umožňuje vytvořit přesně tvar, který máte na mysli.
Samoostřicí břity Inox z tvrzené oceli jsou ostřejší než titan*.
4.5
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Adrian39
16/05/2017
România
Ověřený kupující
Super aparat
Foarte bun aparatul si toate capetele functioneaza bine. Nu smulge parul, taie perfect si ce este foarte bine este ca nu necesita lubrifiere si ca are autoascutire. Manerul este cauciucat si nu aluneca, iar capetele se schimba usor. Este excelent ca poate fi folosit sub apa. In ciuda faptului ca nu poate fi folosit in priza, il recomand fiindca este un aparat foarte bun. Multumim Philips pentru produsele de inalta calitate!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de îngrijire
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de îngrijire
argonaut
18/04/2017
România
Ověřený kupující
Nu il luati doar pentru tuns, e pentru ingrijire corporala
Pro : Versatil, accesoriile isi fac treaba pentru care au fost gandite. Depozitare in stand Contra : Nu functioneaza dual (cu fir in timpul incarcarii) Motorul are putere scazuta Acumulatorul tine putin si se incarca greu Nu se incarca in stand
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de îngrijire
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de îngrijire