VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

Go to promotion

Dny zdraví přináší slevy až 40 %

Zobrazit nabídku

  • Jednotlivý snímek produktu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografie produktu při hlavním použití
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie produktu s příslušenstvím
  • Fotografie balení
  • Jednotlivý snímek produktu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografie produktu při hlavním použití
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie produktu s příslušenstvím
  • Fotografie balení

Ukončeno

Multigroom series 3000Sada pro péči o vzhled

QG3190/00

4.5

| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Dokonalá viditelnost, maximální přesnost

Revoluční technologie MicroBlade této sady pro péči o vzhled od společnosti Philips poskytuje nevídanou přesnost a umožňuje vytvořit přesně takový vzhled, jaký máte na mysli.

Zobrazit všechny výhody

Dokonalá viditelnost, maximální přesnost

  • Pro

  • 9 v 1

  • Voděodolný

100% vodotěsný pro použití ve sprše a snadné čištění

100% vodotěsný pro použití ve sprše a snadné čištění

100% vodotěsný pro snadné použití a čištění.

Technologie MicroBlade pro nevídanou přesnost

Technologie MicroBlade pro nevídanou přesnost

Revoluční technologie MicroBlade poskytuje nevídanou přesnost a umožňuje vytvořit přesně tvar, který máte na mysli.

Ostřejší než titan*: břity z nerezové oceli s dlouhou životností

Ostřejší než titan*: břity z nerezové oceli s dlouhou životností

Samoostřicí břity Inox z tvrzené oceli jsou ostřejší než titan*.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Najděte náhradní díl nebo příslušenství

Přejít na díly a příslušenství

Příslušenství a náhradní díly

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

16/05/2017

România

România

Ověřený kupující

Super aparat

Foarte bun aparatul si toate capetele functioneaza bine. Nu smulge parul, taie perfect si ce este foarte bine este ca nu necesita lubrifiere si ca are autoascutire. Manerul este cauciucat si nu aluneca, iar capetele se schimba usor. Este excelent ca poate fi folosit sub apa. In ciuda faptului ca nu poate fi folosit in priza, il recomand fiindca este un aparat foarte bun. Multumim Philips pentru produsele de inalta calitate!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de îngrijire

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de îngrijire

18/04/2017

România

România

Ověřený kupující

Nu il luati doar pentru tuns, e pentru ingrijire corporala

Pro : Versatil, accesoriile isi fac treaba pentru care au fost gandite. Depozitare in stand Contra : Nu functioneaza dual (cu fir in timpul incarcarii) Motorul are putere scazuta Acumulatorul tine putin si se incarca greu Nu se incarca in stand

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de îngrijire

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de îngrijire

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu