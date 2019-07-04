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Ukončeno
QG3150/30
Dokonalá viditelnost, maximální přesnost
Revoluční technologie MicroBlade poskytuje nevídanou přesnost a umožňuje vytvořit přesně tvar, který máte na mysli.
Plus
7 v 1
Řada nástavců vám umožní upravit, udržet a určit styl vlasů a vousů tak, jak chcete.
Revoluční technologie MicroBlade poskytuje nevídanou přesnost a umožňuje vytvořit přesně tvar, který máte na mysli.
Samoostřicí břity Inox z tvrzené oceli jsou ostřejší než titan*.
5.0
z 5
1
Recenze
Clip
04/07/2019
Україна
Отличный стайлер для всего тела.
Пользуюсь регулярно. Богатый набор насадок. Автономность за счет аккумулятора. Не знаю, что бы без него делал.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt QG3150 Набір для підстригання
Tato recenze byla vytvořena pro produkt QG3150 Набір для підстригання