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Ukončeno

Multigroom series 3000Sada pro péči o vzhled

QG3150/30

5

| (1) Recenze

Dokonalá viditelnost, maximální přesnost

Revoluční technologie MicroBlade poskytuje nevídanou přesnost a umožňuje vytvořit přesně tvar, který máte na mysli.

Zobrazit všechny výhody

Dokonalá viditelnost, maximální přesnost

  • Plus

  • 7 v 1

7 nástavců pro neomezené možnosti vytváření stylů

7 nástavců pro neomezené možnosti vytváření stylů

Řada nástavců vám umožní upravit, udržet a určit styl vlasů a vousů tak, jak chcete.

Technologie MicroBlade pro nevídanou přesnost

Technologie MicroBlade pro nevídanou přesnost

Revoluční technologie MicroBlade poskytuje nevídanou přesnost a umožňuje vytvořit přesně tvar, který máte na mysli.

Ostřejší než titan*: břity z nerezové oceli s dlouhou životností

Ostřejší než titan*: břity z nerezové oceli s dlouhou životností

Samoostřicí břity Inox z tvrzené oceli jsou ostřejší než titan*.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

1

Recenze

4
3
2
1

04/07/2019

Україна

Україна

Отличный стайлер для всего тела.

Пользуюсь регулярно. Богатый набор насадок. Автономность за счет аккумулятора. Не знаю, что бы без него делал.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt QG3150 Набір для підстригання

Tato recenze byla vytvořena pro produkt QG3150 Набір для підстригання

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