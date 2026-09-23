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Ukončeno
QG3080/10
Sada pro péči o vzhled 7 v 1
Tato profesionální sada pro péči o vzhled Philips QG3080 je hlavním nástrojem pro úpravu, který umožňuje vytvořit ten správný vzhled pro jakoukoli příležitost.
7 v 1
Hřeben kopírující obrysy tváře se přizpůsobí jakékoli křivce a poskytuje tak rychlé a pohodlné výsledky.
Revoluční vlnitý tvar a samoostřicí břity usměrňují a stříhají vlasy, čímž zaručují přesný a rovnoměrný výsledek.
Zvolí a zablokuje vámi požadovanou délku z univerzálního rozsahu možných délek.
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