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Ukončeno

Multigroom series 3000Sada pro péči o vzhled

QG3080/10

Sada pro péči o vzhled 7 v 1

Tato profesionální sada pro péči o vzhled Philips QG3080 je hlavním nástrojem pro úpravu, který umožňuje vytvořit ten správný vzhled pro jakoukoli příležitost.

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Vytvořte svůj vlastní vzhled

Sada pro péči o vzhled 7 v 1

  • 7 v 1

Hřeben kopírující obrysy tváře pro rychlost a pohodlí

Hřeben kopírující obrysy tváře pro rychlost a pohodlí

Hřeben kopírující obrysy tváře se přizpůsobí jakékoli křivce a poskytuje tak rychlé a pohodlné výsledky.

Samoostřicí břity SteelWave pro precizní výsledky

Samoostřicí břity SteelWave pro precizní výsledky

Revoluční vlnitý tvar a samoostřicí břity usměrňují a stříhají vlasy, čímž zaručují přesný a rovnoměrný výsledek.

9 integrovaných nastavení délky 1–18 mm

Zvolí a zablokuje vámi požadovanou délku z univerzálního rozsahu možných délek.

Technické specifikace

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