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  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Jednotlivý snímek produktu
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  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
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Ukončeno

Headgroomzastřihovač vlasů pro domácí použití

QC5580/15

4.4

| (19) Recenze | 89% Doporučuje tento produkt

Ohol si hlavu sám – dokonce i v těžko přístupných místech

Unikátní 180° rotační hlava zastřihovače vlasů Philips umožňuje dosáhnout i do nejobtížněji dosažitelných míst. Takže zajistí vždy dokonale rovnoměrné a přesné zastřižení. Nebo můžete připevnit holicí nástavec a dosáhnout tak naprosto hladkého zastřižení.

Zobrazit všechny výhody
Philips OneGrooming #1 Icon

Světová jednička mezi značkami elektrické péče o vzhled1

se 180° otočnou hlavou

Ohol si hlavu sám – dokonce i v těžko přístupných místech

  • Nerezové ocelové břity

  • 14 nastavení délky

  • 60 min bezdrátového použití/1h nabíjení

  • Pouzdro a nástavec pro stříhání dohola

180° otočná hlava pro snadný dosah.

180° otočná hlava pro snadný dosah.

Otočná hlava poskytuje úplnou kontrolu nad úhlem zastřihovače, takže lze hlavu otáčet a snadno dosáhnout i na ta nejobtížnější místa.

Nástavec pro holicí hlavu pro dokonale hladké oholení.

Nástavec pro holicí hlavu pro dokonale hladké oholení.

Dosáhněte dokonale hladkého oholení bez škrábnutí nebo říznutí. Stačí nasadit nástavec pro holicí hlavu a pokaždé dosáhnete bezchybného výsledku.

14 nastavení délky s možností zajištění od 0 do 15 mm.

14 nastavení délky s možností zajištění od 0 do 15 mm.

Otáčením vestavěného nastavovacího kolečka pod hlavou zastřihovače můžete vybrat a zajistit požadované nastavení délky. Dva hřebeny nabízejí nastavení délky od 1 mm do 15 mm, přičemž jednotlivé délky se liší přesně o 2 mm. Pomocí speciálního přesného hřebenu můžete vytvořit účes „na ježka“...nebo použít zastřihovač bez hřebenu pro krátký 0,5mm sestřih.

Technické specifikace

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Recenze

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4.4

z 5

19

Recenze

89%

Doporučuje tento produkt

2

11/06/2015

Česká republika

Česká republika

Perfekt

Dlouho jsem hledal strojek na vlasy,ktery zvladne 2mm. Nasel jsem tento. Nikdy jsem si hlavu neholil ale chodil k holici. Dlouho jsem se bal. Dnes jsem strojek vyzvedl na poste a hlavu jsem mel oholenou za 10 minut. Pocitam ze doba trvani bude jeste kratsi do budoucna. Perfektne drzi v ruce. Jednoduche ovladani perfektni strih. Doporucuji

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Headgroom QC5580/15 zastřihovač vlasů pro domácí použití

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Headgroom QC5580/15 zastřihovač vlasů pro domácí použití

24/05/2019

Slovensko

Slovensko

Veľmi dobrý produkt s otočnou hlavou sa dokáže ostrihat každý. va

Je to veľmi praktický produkt mam ho 3 roky. Sice je už nefunkčný ale 3 roky som sa s ním strihal sam bez problemov kvôli jeho otočnej hlavici. Je veľka škoda že je už nedostupný. Určite by som si ho kúpil znova.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Headgroom QC5580/15 Strihač, s ktorým sa ostriháte sami

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Headgroom QC5580/15 Strihač, s ktorým sa ostriháte sami

03/12/2020

Polska

Polska

Szkoda ,że został wycofany z oferty

Najlepsza jaką miałem maszynka do strzyżenia włosów na głowie i nie tylko.Dzięki ruchomej głowicy moąna było strzyc się obydwoma rękami.

Výhody

cena,uniwersalność i wszechstronność

Nevýhody

Dwa miesiące po upływie gwarancji akumulator odmówił współpracy i firma Philips również więc kupiłem inny model

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Datum použití 2018-12-03

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Datum použití 2018-12-03

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