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Ukončeno
Ohol si hlavu sám – dokonce i v těžko přístupných místech
Unikátní 180° rotační hlava zastřihovače vlasů Philips umožňuje dosáhnout i do nejobtížněji dosažitelných míst. Takže zajistí vždy dokonale rovnoměrné a přesné zastřižení. Nebo můžete připevnit holicí nástavec a dosáhnout tak naprosto hladkého zastřižení.
Nerezové ocelové břity
14 nastavení délky
60 min bezdrátového použití/1h nabíjení
Pouzdro a nástavec pro stříhání dohola
Otočná hlava poskytuje úplnou kontrolu nad úhlem zastřihovače, takže lze hlavu otáčet a snadno dosáhnout i na ta nejobtížnější místa.
Dosáhněte dokonale hladkého oholení bez škrábnutí nebo říznutí. Stačí nasadit nástavec pro holicí hlavu a pokaždé dosáhnete bezchybného výsledku.
Otáčením vestavěného nastavovacího kolečka pod hlavou zastřihovače můžete vybrat a zajistit požadované nastavení délky. Dva hřebeny nabízejí nastavení délky od 1 mm do 15 mm, přičemž jednotlivé délky se liší přesně o 2 mm. Pomocí speciálního přesného hřebenu můžete vytvořit účes „na ježka“...nebo použít zastřihovač bez hřebenu pro krátký 0,5mm sestřih.
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4.4
z 5
19
Recenze
89%
Doporučuje tento produkt
Hops
11/06/2015
Česká republika
Perfekt
Dlouho jsem hledal strojek na vlasy,ktery zvladne 2mm. Nasel jsem tento. Nikdy jsem si hlavu neholil ale chodil k holici. Dlouho jsem se bal. Dnes jsem strojek vyzvedl na poste a hlavu jsem mel oholenou za 10 minut. Pocitam ze doba trvani bude jeste kratsi do budoucna. Perfektne drzi v ruce. Jednoduche ovladani perfektni strih. Doporucuji
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Headgroom QC5580/15 zastřihovač vlasů pro domácí použití
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Headgroom QC5580/15 zastřihovač vlasů pro domácí použití
Matis
24/05/2019
Slovensko
Veľmi dobrý produkt s otočnou hlavou sa dokáže ostrihat každý. va
Je to veľmi praktický produkt mam ho 3 roky. Sice je už nefunkčný ale 3 roky som sa s ním strihal sam bez problemov kvôli jeho otočnej hlavici. Je veľka škoda že je už nedostupný. Určite by som si ho kúpil znova.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Headgroom QC5580/15 Strihač, s ktorým sa ostriháte sami
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Headgroom QC5580/15 Strihač, s ktorým sa ostriháte sami
Maslochow4
03/12/2020
Polska
Szkoda ,że został wycofany z oferty
Najlepsza jaką miałem maszynka do strzyżenia włosów na głowie i nie tylko.Dzięki ruchomej głowicy moąna było strzyc się obydwoma rękami.
Výhody
cena,uniwersalność i wszechstronność
Nevýhody
Dwa miesiące po upływie gwarancji akumulator odmówił współpracy i firma Philips również więc kupiłem inny model
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Datum použití 2018-12-03
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Datum použití 2018-12-03
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