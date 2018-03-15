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Ukončeno
QC5570/15
Ostříhej se sám – dokonce i v těžko přístupných místech
Unikátní 180° otočná hlava zastřihovače vlasů Philips umožňuje dosáhnout i do nejobtížněji dosažitelných míst. Takže zajistí vždy dokonale rovnoměrné a přesné zastřižení.
Nerezové ocelové břity
13 nastavení délky
60 min bezdrátového použití/1h nabíjení
Přesný hřeben pro styl „na ježka“
Otočná hlava poskytuje úplnou kontrolu nad úhlem zastřihovače, takže lze hlavu otáčet a snadno dosáhnout i na ta nejobtížnější místa.
Otáčením vestavěného nastavovacího kolečka pod hlavou zastřihovače můžete vybrat a zajistit požadované nastavení délky. Dva hřebeny nabízejí nastavení délky od 1 mm do 15 mm, přičemž jednotlivé délky se liší přesně o 2 mm. Pomocí speciálního přesného hřebenu můžete vytvořit účes „na ježka“...nebo použít zastřihovač bez hřebenu pro krátký 0,5mm sestřih.
Mimořádná přesnost pro mimořádně krátké účesy pomocí speciálního hřebenu (nastavení délky od 0,5 mm do 3 mm s kroky po 0,5 mm).
3.9
z 5
11
Recenze
Ratko
15/03/2018
Hrvatska
Ovaj proizvod ima odlične karakteristike
Svaka preporuka za ovu masinicu pogotovu sto moze da se cela pere pod vodom sto olaksava odrzavanje.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Headgroom QC5570/15 aparat za samostalno šišanje
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Headgroom QC5570/15 aparat za samostalno šišanje
Janka
14/07/2019
Latvija
Viegli lietojams
Ir jau bijis viens iepriekšējais modelis,varu teikt tikai to labāko. Var mazgāt zem ūdens.Ātra uzlāde,ilgs baterijas laiks.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Headgroom QC5570/13 do-it-yourself hair clipper
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Headgroom QC5570/13 do-it-yourself hair clipper
Figaro
06/06/2019
România
Ideal pentru tunsori nepretentioase - nr.1
il folosesc de aprox. 3 ani sa-mi tund barba si chelia nr.1. Ergonomic, usor de utilizat, reglajul este super, tine destul de mult acumulatorul (din pacate nu am cronometrat ca sa dau o cifra exacta, dar, oricum cateva tunderi bune nu am probleme sa reincarc). Il folosesc si in zona inghinala, riscant fara pieptene, am patit-o de cateva ori sa mi se infiga dintii laterali in piele (sunt destul de ascutiti, nu cum e reclama pe cutie ca au varfurile rotunjite), recomand utilizarea cu accesoriu - pieptene - reglat la minim, nu iese chiar ca dupa ras dar...scapi mai bine !
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Headgroom QC5570/15 aparat de tuns DYT
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Headgroom QC5570/15 aparat de tuns DYT
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