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  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
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  • Fotografie balení

Ukončeno

Headgroomzastřihovač vlasů pro domácí použití

QC5570/15

3.9

| (11) Recenze

Ostříhej se sám – dokonce i v těžko přístupných místech

Unikátní 180° otočná hlava zastřihovače vlasů Philips umožňuje dosáhnout i do nejobtížněji dosažitelných míst. Takže zajistí vždy dokonale rovnoměrné a přesné zastřižení.

Zobrazit všechny výhody

The world's most preferred electric male grooming brand1

se 180° otočnou hlavou

Ostříhej se sám – dokonce i v těžko přístupných místech

  • Nerezové ocelové břity

  • 13 nastavení délky

  • 60 min bezdrátového použití/1h nabíjení

  • Přesný hřeben pro styl „na ježka“

180° otočná hlava pro snadný dosah.

180° otočná hlava pro snadný dosah.

Otočná hlava poskytuje úplnou kontrolu nad úhlem zastřihovače, takže lze hlavu otáčet a snadno dosáhnout i na ta nejobtížnější místa.

13 nastavení délky s možností zajištění od 0,5 do 15 mm.

13 nastavení délky s možností zajištění od 0,5 do 15 mm.

Otáčením vestavěného nastavovacího kolečka pod hlavou zastřihovače můžete vybrat a zajistit požadované nastavení délky. Dva hřebeny nabízejí nastavení délky od 1 mm do 15 mm, přičemž jednotlivé délky se liší přesně o 2 mm. Pomocí speciálního přesného hřebenu můžete vytvořit účes „na ježka“...nebo použít zastřihovač bez hřebenu pro krátký 0,5mm sestřih.

Přesný hřeben pro krátký styl „na ježka“.

Přesný hřeben pro krátký styl „na ježka“.

Mimořádná přesnost pro mimořádně krátké účesy pomocí speciálního hřebenu (nastavení délky od 0,5 mm do 3 mm s kroky po 0,5 mm).

Technické specifikace

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Recenze

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3.9

z 5

11

Recenze

2

15/03/2018

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod ima odlične karakteristike

Svaka preporuka za ovu masinicu pogotovu sto moze da se cela pere pod vodom sto olaksava odrzavanje.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Headgroom QC5570/15 aparat za samostalno šišanje

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Headgroom QC5570/15 aparat za samostalno šišanje

14/07/2019

Latvija

Latvija

Viegli lietojams

Ir jau bijis viens iepriekšējais modelis,varu teikt tikai to labāko. Var mazgāt zem ūdens.Ātra uzlāde,ilgs baterijas laiks.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Headgroom QC5570/13 do-it-yourself hair clipper

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Headgroom QC5570/13 do-it-yourself hair clipper

06/06/2019

România

România

Ideal pentru tunsori nepretentioase - nr.1

il folosesc de aprox. 3 ani sa-mi tund barba si chelia nr.1. Ergonomic, usor de utilizat, reglajul este super, tine destul de mult acumulatorul (din pacate nu am cronometrat ca sa dau o cifra exacta, dar, oricum cateva tunderi bune nu am probleme sa reincarc). Il folosesc si in zona inghinala, riscant fara pieptene, am patit-o de cateva ori sa mi se infiga dintii laterali in piele (sunt destul de ascutiti, nu cum e reclama pe cutie ca au varfurile rotunjite), recomand utilizarea cu accesoriu - pieptene - reglat la minim, nu iese chiar ca dupa ras dar...scapi mai bine !

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Headgroom QC5570/15 aparat de tuns DYT

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Headgroom QC5570/15 aparat de tuns DYT

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu
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  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 