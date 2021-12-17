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  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie přínosného dojmu
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie produktu s příslušenstvím

Ukončeno

Hairclipper series 7000Zastřihovač vlasů

QC5390/80

4.7

| (677) Recenze | 97% Doporučuje tento produkt

Dokonalá přesnost

Zastřihovač vlasů Philips je navržen tak, aby zajistil maximální přesnost: je vybaven digitálním displejem a největším výběrem nastavením délky na trhu. Jedno rychlé nabití zajistí až 60 minut používání bez kabelu. Dosáhnete přesně svého stylu pokaždé.

Zobrazit všechny výhody
Philips OneGrooming #1 Icon

Světová jednička mezi značkami elektrické péče o vzhled1

Dokonalá přesnost

  • Titanové břity

  • 41 nastavení délky

  • 60 min bezdrátového použití/1h nabíjení

  • Hřeben, nůžky a pouzdro na ukládání

Vynikající střihací výkon s titanovými břity

Vynikající střihací výkon s titanovými břity

Pokročilé titanové břity zajišťují vynikající střihací výkon a dlouhotrvající ostrost

Záruka dva roky, univerzální napětí, není třeba mazat

Záruka dva roky, univerzální napětí, není třeba mazat

Všechny naše výrobky se zaměřením na péči o vzhled jsou neuvěřitelně odolné. Mají 2letou celosvětovou záruku, kompatibilní univerzální napětí a nikdy je nemusíte promazávat.

Vyjímatelná hlava usnadňuje čištění pod tekoucí vodou

Vyjímatelná hlava usnadňuje čištění pod tekoucí vodou

Hlavu jednoduše vysuňte a opláchněte pod tekoucí vodou.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

677

Recenze

97%

Doporučuje tento produkt

17/12/2021

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Zastřihovač akorát do ruky

Zastřihovač se výborně drží v ruce a cena je přijatelná.

Výhody

Dobrý tvar.

Nevýhody

Nejsou.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt QC5115/15 Zastřihovač vlasů

Datum použití 2020-11-17

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt QC5115/15 Zastřihovač vlasů

Datum použití 2020-11-17

22/01/2021

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Je jednoduše ovladatelný.

Výrobek má velké možnosti nastavení co se týče výšky sestřihu.Výhodou je ,že ho můžete používat jak se zásuvky tak s baterijí, která má velkou kapacitu.Zatu cenu se opravdu vyplatí,Mohu opravdu doporučit!

Výhody

Jednoduché ovládání a mnoho možnosti nastavení výšky sestřihu.

Nevýhody

Zatím jsem nic nenašel.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 7000 QC5390/80 Zastřihovač vlasů

Datum použití 2019-12-22

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 7000 QC5390/80 Zastřihovač vlasů

Datum použití 2019-12-22

18/01/2021

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Není co vytknout, co jsem očekával to splňuje

Zajímavé funkce, propojení s chytrým telefonem. Holící asistent.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt QC5130/15 Zastřihovač vlasů

Datum použití 2020-12-18

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt QC5130/15 Zastřihovač vlasů

Datum použití 2020-12-18

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  1. Euromonitor International, objem maloobchodního prodeje v kusech, elektrická úprava vzhledu zahrnující kombinaci kategorií Body Shavers, Electric Facial Cleansers a Hair Care Appliances, údaje za rok 2025. 