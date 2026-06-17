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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Maximální tlak čerpadla 6 barů
Nepřetržitá pára 140 g/min
Parní ráz 350 g
Žehlete rychle, efektivně a vypořádejte se s prádlem raz dva.
Naše speciální keramická žehlicí plocha hladce klouže po jakékoli tkanině. Dále je nepřilnavá, odolná proti poškrábání a snadno se čistí.
Silný, trvalý výstup páry si snadno poradí s každým záhybem na jakékoli tkanině.
Ocenění
4.9
z 5
15
Recenze
93%
Doporučuje tento produkt
Bibi007007
17/06/2026
Polska
Součást promoakce
Świetny produkt przyspieszający prasowanie
Bardzo ułatwia i przyspiesza prasowanie. Fajny wygląd, lekkie, idealnie pasuje na półeczkę na desce do prasowania. Zdecydowanie lepsze niż klasyczne żelazko.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips
Date of Use 2026-06-12
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips
Date of Use 2026-06-12
15/06/2026
Polska
Součást promoakce
Ten produkt ma doskonałe funkcje
Produkt spełnia wszystkie funkcje . Jest lekki oraz poręczny .
Výhody
Poręczny , szybkość prasowania
Nevýhody
Brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips
Date of Use 2026-06-06
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips
Date of Use 2026-06-06
Wierny użytkownik
15/06/2026
Polska
Součást promoakce
Wygodne, szybkie i skuteczne prasowanie
Duży pojemnik na wodę – nie trzeba często jej uzupełniać, co pozwala na zaoszczędzenie czasu. Zbiornik można odłączyć i wygodnie nalać do niego wody, bez konieczności przynoszenia jej w butelkach czy innych naczyniach. Duża ilość pary powoduje, że czas prasowania znacząco się skraca (przy jednoczesnym skutecznym prasowaniu). Samo żelazko jest lekkie i wygodnie nim się prasuje. Super połączenie oszczędności czasu, energii bez rezygnowania z dokładnego wyprasowania rzeczy. Polecam.
Výhody
Wygoda, skuteczność, szybkość prasowania.
Nevýhody
Brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips
Date of Use 2026-06-01
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips
Date of Use 2026-06-01
V porovnání s napařovací žehličkou EasySpeed GC1742
30% úspora vody a elektřiny v režimu Eco