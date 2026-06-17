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3000 SeriesParní generátor

PSG3001/30

4.9
| (15) Recenze | 93% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Až o 25 % méně času stráveného žehlením*
Věnujte méně času žehlení a více času nošení svých oblíbených kousků. Díky parnímu generátoru 3000 Series.
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Až o 25 % méně času stráveného žehlením*

  • Maximální tlak čerpadla 6 barů

  • Nepřetržitá pára 140 g/min

  • Parní ráz 350 g

Rychlé žehlení s parním rázem 350 g

Rychlé žehlení s parním rázem 350 g

Žehlete rychle, efektivně a vypořádejte se s prádlem raz dva.

Odolná keramická žehlicí plocha minimalizuje tření

Odolná keramická žehlicí plocha minimalizuje tření

Naše speciální keramická žehlicí plocha hladce klouže po jakékoli tkanině. Dále je nepřilnavá, odolná proti poškrábání a snadno se čistí.

Rychlé odstranění záhybů díky nepřetržité páře 140 g/min

Rychlé odstranění záhybů díky nepřetržité páře 140 g/min

Silný, trvalý výstup páry si snadno poradí s každým záhybem na jakékoli tkanině.

Technické specifikace

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Ocenění

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

15

Recenze

93%

Doporučuje tento produkt

4
2
1

17/06/2026

Polska

Polska

Świetny produkt przyspieszający prasowanie

Bardzo ułatwia i przyspiesza prasowanie. Fajny wygląd, lekkie, idealnie pasuje na półeczkę na desce do prasowania. Zdecydowanie lepsze niż klasyczne żelazko.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips

Date of Use 2026-06-12

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips

Date of Use 2026-06-12

15/06/2026

Polska

Polska

Ten produkt ma doskonałe funkcje

Produkt spełnia wszystkie funkcje . Jest lekki oraz poręczny .

Výhody

Poręczny , szybkość prasowania

Nevýhody

Brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips

Date of Use 2026-06-06

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips

Date of Use 2026-06-06

15/06/2026

Polska

Polska

Wygodne, szybkie i skuteczne prasowanie

Duży pojemnik na wodę – nie trzeba często jej uzupełniać, co pozwala na zaoszczędzenie czasu. Zbiornik można odłączyć i wygodnie nalać do niego wody, bez konieczności przynoszenia jej w butelkach czy innych naczyniach. Duża ilość pary powoduje, że czas prasowania znacząco się skraca (przy jednoczesnym skutecznym prasowaniu). Samo żelazko jest lekkie i wygodnie nim się prasuje. Super połączenie oszczędności czasu, energii bez rezygnowania z dokładnego wyprasowania rzeczy. Polecam.

Výhody

Wygoda, skuteczność, szybkość prasowania.

Nevýhody

Brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips

Date of Use 2026-06-01

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips

Date of Use 2026-06-01

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