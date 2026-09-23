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Ukončeno
PRO3000BK/00
Věrný zvuk
Pohodlná a praktická sluchátka Philips Performance PRO3000 nabízejí zvuk ve vysokém rozlišení. Výkonné měniče, elegantní ergonomické provedení a speciální náušníky dohromady zajišťují pohodlný a pohlcující zážitek.
12,2mm reproduktory / uzavřené
Do uší
Nástavce se dodávají ve 3 velikostech, malé, střední a velké, a umožňují tak přizpůsobivé dokonalé padnutí.
Snadno ovladatelné dálkové ovládání umožňuje pozastavovat/spouštět hudbu a přijímat hovory jediným stisknutím tlačítka.
Sluchátka Philips Performance PRO3000 obsahují výkonné 12,2mm reproduktory, které produkují přesný, vyvážený zvuk a bohaté basy.
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