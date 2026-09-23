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        Ukončeno

        PerformanceSluchátka s mikrofonem

        PRO3000BK/00

        Věrný zvuk

        Pohodlná a praktická sluchátka Philips Performance PRO3000 nabízejí zvuk ve vysokém rozlišení. Výkonné měniče, elegantní ergonomické provedení a speciální náušníky dohromady zajišťují pohodlný a pohlcující zážitek.

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        Věrný zvuk

        • 12,2mm reproduktory / uzavřené

        • Do uší

        Náušníky se dodávají ve 3 velikostech, takže sluchátka může používat skutečně každý

        Nástavce se dodávají ve 3 velikostech, malé, střední a velké, a umožňují tak přizpůsobivé dokonalé padnutí.

        Přepínejte mezi hudbou a hovory pomocí kabelového ovladače a mikrofonu

        Snadno ovladatelné dálkové ovládání umožňuje pozastavovat/spouštět hudbu a přijímat hovory jediným stisknutím tlačítka.

        Vysoce výkonné 12,2mm reproduktory přináší čistý a přesný zvuk

        Sluchátka Philips Performance PRO3000 obsahují výkonné 12,2mm reproduktory, které produkují přesný, vyvážený zvuk a bohaté basy.

        Technické specifikace

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        • Vybrané články o zdravém životním stylu