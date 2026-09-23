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        Ukončeno

        PerformanceSluchátka s mikrofonem

        PRO1000BK/00

        Věrný zvuk

        Pohodlná a praktická sluchátka Philips Performance PRO1000 nabízejí zvuk ve vysokém rozlišení. Výkonné měniče, elegantní ergonomické provedení a speciální náušníky dohromady zajišťují pohodlný a pohlcující zážitek.

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        Věrný zvuk

        • 8mm reproduktory / uzavřená

        • Do uší

        Ochranné pouzdro pro uložení nepoužívaných sluchátek

        Zvuk ve vysokém rozlišení reprodukuje hudbu v té nejčistší podobě

        Objevte novou úroveň detailů a čistoty hudby díky zvuku ve vysokém rozlišení. Vylepšený, čistý a přesný zvuk při přehrávání jakéhokoli hudebního formátu. Tato sluchátka splňují nejpřísnější normy nutné pro získání razítka zvuku s nejvyšší kvalitou.

        Vakuově pokovovaný lesklý povrch poskytuje mimořádnou ochranu

        Vysoce kvalitní, lesklý a vakuově pokovovaný povrch poskytuje mimořádnou ochranu.

        Technické specifikace

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        • Vybrané články o zdravém životním stylu