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Ukončeno
PPX720/INT
Jas Xtreme, zvuk Xtreme a přenosnost
Projektor PicoPix MaxTV, založený na systému Android TV, promítá obraz o velikosti až 305 cm (120") v rozlišení True Full HD 1080p. Nabízí korekci více snímků, automatický jas, baterii s výdrží až 4 hodiny a funkci boombox. Budete se divit, jak jste bez něj mohli žít!
120" obraz, True FULL HD 1080p
Zvuk a přenosnost Xtreme
Zážitek s Android TV
Funkce Bluetooth boombox
Automatické ostření jedním kliknutím eliminuje problémy s ručním nastavením. Kamera s vysokým rozlišením a automatické ostření řízené umělou inteligencí automaticky zajistí ten nejostřejší obraz, a to za všech okolností.
Mimořádně kompaktní projektor PicoPix Max TV kombinuje všechny funkce, které potřebujete. Využijte naplno baterii s výdrží 4 hodiny v režimu promítání nebo 10 hodin v režimu Bluetooth reproduktoru. Funkce powerbanky navíc nabije veškerá vaše zařízení pomocí portu USB-C nebo USB-A.
Technologii Texas Instruments DLP využívá 9 z 10 kin po celém světě, protože nabízí zářivý obraz, hluboký kontrast a vysoký jas v jakýchkoli podmínkách. Užijte si nepřekonatelný vizuální zážitek plný jasných barev a 100 % signálu REC709.
Recenze
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Projektory pro přímé připojení k přístroji pro automatické zpracování dat, jako je smartphone, notebook, počítač, přehrávač Blue-ray atd., a pro použití s ním.