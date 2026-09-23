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Ukončeno

PicoPix MaxTVPřenosný projektor

PPX720/INT

Jas Xtreme, zvuk Xtreme a přenosnost

Projektor PicoPix MaxTV, založený na systému Android TV, promítá obraz o velikosti až 305 cm (120") v rozlišení True Full HD 1080p. Nabízí korekci více snímků, automatický jas, baterii s výdrží až 4 hodiny a funkci boombox. Budete se divit, jak jste bez něj mohli žít!

Zobrazit všechny výhody

Jas Xtreme, zvuk Xtreme a přenosnost

  • 120" obraz, True FULL HD 1080p

  • Zvuk a přenosnost Xtreme

  • Zážitek s Android TV

  • Funkce Bluetooth boombox

Chytré automatické ostření

Chytré automatické ostření

Automatické ostření jedním kliknutím eliminuje problémy s ručním nastavením. Kamera s vysokým rozlišením a automatické ostření řízené umělou inteligencí automaticky zajistí ten nejostřejší obraz, a to za všech okolností.

Přenosnost Xtreme

Přenosnost Xtreme

Mimořádně kompaktní projektor PicoPix Max TV kombinuje všechny funkce, které potřebujete. Využijte naplno baterii s výdrží 4 hodiny v režimu promítání nebo 10 hodin v režimu Bluetooth reproduktoru. Funkce powerbanky navíc nabije veškerá vaše zařízení pomocí portu USB-C nebo USB-A.

Technologie TI DLP / REC709

Technologie TI DLP / REC709

Technologii Texas Instruments DLP využívá 9 z 10 kin po celém světě, protože nabízí zářivý obraz, hluboký kontrast a vysoký jas v jakýchkoli podmínkách. Užijte si nepřekonatelný vizuální zážitek plný jasných barev a 100 % signálu REC709.

Technické specifikace

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