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Ukončeno
PCSW200/00
Počítačový software pro fotorámeček PhotoFrame
Počítačový software pro fotorámeček PhotoFrame PC, aktualizace probíhá bezplatně automaticky nebo prostřednictvím webu www.philips.com/support
PhotoManager je software pro správu fotografií na počítači, který se automaticky spustí, když k počítači připojíte fotorámeček PhotoFrame prostřednictvím USB2. Umožňuje paralelní prohlížení a správu alb a fotografií, buď na počítači nebo ve fotorámečku PhotoFrame. Fotorámeček PhotoFrame lze spustit v systému Windows 2000, XP a Windows Vista. Software bude kompatibilní se softwarem iPhoto a bude k dispozici pro systém Mac OS od září 2007.
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