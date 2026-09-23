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        Ukončeno

        Počítačový software pro PhotoFrame

        PCSW200/00

        Počítačový software pro fotorámeček PhotoFrame

        Počítačový software pro fotorámeček PhotoFrame PC, aktualizace probíhá bezplatně automaticky nebo prostřednictvím webu www.philips.com/support

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        Počítačový software pro fotorámeček PhotoFrame

        Zobrazte a spravujte fotografie/alba na počítači i pomocí fotorámečku PhotoFrame

        PhotoManager je software pro správu fotografií na počítači, který se automaticky spustí, když k počítači připojíte fotorámeček PhotoFrame prostřednictvím USB2. Umožňuje paralelní prohlížení a správu alb a fotografií, buď na počítači nebo ve fotorámečku PhotoFrame. Fotorámeček PhotoFrame lze spustit v systému Windows 2000, XP a Windows Vista. Software bude kompatibilní se softwarem iPhoto a bude k dispozici pro systém Mac OS od září 2007.

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        • Vybrané články o zdravém životním stylu