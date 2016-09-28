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Ukončeno

Rádio Original

ORT7500/10

4.2

| (5) Recenze | 80% Doporučuje tento produkt

Originální rádio

Vraťte se do starých časů s tímto rádiem Original. Kouzlo 50. let vypůjčené od designu rádia Philips z roku 1955 v sobě spojuje skvělý zvuk a nabídku silných basů i křišťálově čistého zvuku rádia DAB+ a FM. K dispozici máte také bezdrátovou hudbu z chytrých zařízení přes připojení Bluetooth.

Zobrazit všechny výhody

Originální rádio

  • Bluetooth®

  • DAB+, FM

  • Port USB pro napájení

  • 20 W

Nabíjení prostřednictvím USB

Nabíjecí port USB umožňuje nabíjení mobilních zařízení jako chytré telefony, iPhone, iPad

Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby

Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby

Stačí jedno snadné připojení a můžete si vychutnat svou hudbu u přenosných zařízení a počítačů. Stačí zapojit zařízení do portu AUDIO-IN (3,5 mm) na přístroji Philips. U počítačů se obvykle k připojení využívá výstup pro sluchátka. Jakmile je připojení navázáno, můžete si přímo vychutnat celou svou hudební sbírku prostřednictvím sady vynikajících reproduktorů. Značka Philips jednoduše přináší lepší zvuk.

Soudobá verze ikonického designu Philetta

Soudobá verze ikonického designu Philetta

Inspirováno rádiem Original z roku 1955 – toto originální rádio znovu využívá ikonické prvky legendárního rádia Philips z roku 1955, které je známé také pod názvem Philetta „254“. Toto kompaktní rádo ve své době velice zapůsobilo na posluchače svým jednoduchým designem, skvělým zvukem a křišťálově čistým příjmem. Historie rádií značky Philips sahá až do roku 1927. V průběhu desetiletí se mnoho modelů stalo známými ikonami v oblasti rádií a jsou nyní sběratelskými kousky.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.2

z 5

5

Recenze

80%

Doporučuje tento produkt

4
3
2

28/09/2016

Polska

Polska

Fenomenalne radio

Ten produkt jest fenomenalny pięknie brzmi... i Goście przychodząc zwracają uwagę głównie na radio... jest to jeden z najlepszych zakupów jakich dokonałem w ostatnich latach

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ORT7500 Radio Original

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ORT7500 Radio Original

05/02/2015

Polska

Polska

piękne wykonanie i świetny dźwięk genialna obsługa bluetooth

Radio pięknie wykonane. Dźwięk bardzo ładnie brzmi. Byłam tym wręcz mile zaskoczona. Bardzo prosta obsługa. Fantastyczna komunikacja poprzez bluetooth ze smartfonem. No i design nie mogę się wciąż na nie napatrzeć.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ORT7500 Radio Original

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ORT7500 Radio Original

19/10/2017

România

România

Sunet incredibil

Radioul perfect pentru acasă cu un sunet perfect și bluetooth care animă orice petrecere.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ORT7500 Radio original

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ORT7500 Radio original

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu