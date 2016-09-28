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Ukončeno
Originální rádio
Vraťte se do starých časů s tímto rádiem Original. Kouzlo 50. let vypůjčené od designu rádia Philips z roku 1955 v sobě spojuje skvělý zvuk a nabídku silných basů i křišťálově čistého zvuku rádia DAB+ a FM. K dispozici máte také bezdrátovou hudbu z chytrých zařízení přes připojení Bluetooth.
Bluetooth®
DAB+, FM
Port USB pro napájení
20 W
Nabíjecí port USB umožňuje nabíjení mobilních zařízení jako chytré telefony, iPhone, iPad
Stačí jedno snadné připojení a můžete si vychutnat svou hudbu u přenosných zařízení a počítačů. Stačí zapojit zařízení do portu AUDIO-IN (3,5 mm) na přístroji Philips. U počítačů se obvykle k připojení využívá výstup pro sluchátka. Jakmile je připojení navázáno, můžete si přímo vychutnat celou svou hudební sbírku prostřednictvím sady vynikajících reproduktorů. Značka Philips jednoduše přináší lepší zvuk.
Inspirováno rádiem Original z roku 1955 – toto originální rádio znovu využívá ikonické prvky legendárního rádia Philips z roku 1955, které je známé také pod názvem Philetta „254“. Toto kompaktní rádo ve své době velice zapůsobilo na posluchače svým jednoduchým designem, skvělým zvukem a křišťálově čistým příjmem. Historie rádií značky Philips sahá až do roku 1927. V průběhu desetiletí se mnoho modelů stalo známými ikonami v oblasti rádií a jsou nyní sběratelskými kousky.
4.2
z 5
5
Recenze
80%
Doporučuje tento produkt
ŁukaszR
28/09/2016
Polska
Fenomenalne radio
Ten produkt jest fenomenalny pięknie brzmi... i Goście przychodząc zwracają uwagę głównie na radio... jest to jeden z najlepszych zakupów jakich dokonałem w ostatnich latach
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ORT7500 Radio Original
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ORT7500 Radio Original
izis20
05/02/2015
Polska
piękne wykonanie i świetny dźwięk genialna obsługa bluetooth
Radio pięknie wykonane. Dźwięk bardzo ładnie brzmi. Byłam tym wręcz mile zaskoczona. Bardzo prosta obsługa. Fantastyczna komunikacja poprzez bluetooth ze smartfonem. No i design nie mogę się wciąż na nie napatrzeć.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ORT7500 Radio Original
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ORT7500 Radio Original
Flobig
19/10/2017
România
Sunet incredibil
Radioul perfect pentru acasă cu un sunet perfect și bluetooth care animă orice petrecere.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ORT7500 Radio original
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ORT7500 Radio original