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Ukončeno

Rádio Original

ORD7105C/10

Originální rádio

Ať toto rádio Philips Original doplní vaše zážitky z poslechu. Jeho design vychází ze stylu ikonického rádia Philips z roku 1955. Nicméně nabíjí iPody a iPhony a dodává se se stereofonním tunerem FM.

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Originální rádio

  • Smetanová barva

  • Dok pro iPod/iPhone

Věrný zvuk

Soudobá verze ikonického designu Philetta

Soudobá verze ikonického designu Philetta

Inspirováno rádiem Original z roku 1955 – toto originální rádio znovu využívá ikonické prvky legendárního rádia Philips z roku 1955, které je známé také pod názvem Philetta „254“. Toto kompaktní rádo ve své době velice zapůsobilo na posluchače svým jednoduchým designem, skvělým zvukem a křišťálově čistým příjmem. Historie rádií značky Philips sahá až do roku 1927. V průběhu desetiletí se mnoho modelů stalo známými ikonami v oblasti rádií a jsou nyní sběratelskými kousky.

iPod/iPhone lze dokovat i v pouzdru

iPod/iPhone lze dokovat i v pouzdru

Inteligentně navržený dokovací port s pružinou snadno pojme jakýkoli iPod nebo iPhone bez zvláštní adaptérů. Navíc funguje i s ochrannými pouzdry – iPod nebo iPhone stačí jen vložit. Nyní si skutečně vychutnáte hudbu bez potíží.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu