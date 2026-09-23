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Ukončeno
ORD7105C/10
Originální rádio
Ať toto rádio Philips Original doplní vaše zážitky z poslechu. Jeho design vychází ze stylu ikonického rádia Philips z roku 1955. Nicméně nabíjí iPody a iPhony a dodává se se stereofonním tunerem FM.
Smetanová barva
Dok pro iPod/iPhone
Inspirováno rádiem Original z roku 1955 – toto originální rádio znovu využívá ikonické prvky legendárního rádia Philips z roku 1955, které je známé také pod názvem Philetta „254“. Toto kompaktní rádo ve své době velice zapůsobilo na posluchače svým jednoduchým designem, skvělým zvukem a křišťálově čistým příjmem. Historie rádií značky Philips sahá až do roku 1927. V průběhu desetiletí se mnoho modelů stalo známými ikonami v oblasti rádií a jsou nyní sběratelskými kousky.
Inteligentně navržený dokovací port s pružinou snadno pojme jakýkoli iPod nebo iPhone bez zvláštní adaptérů. Navíc funguje i s ochrannými pouzdry – iPod nebo iPhone stačí jen vložit. Nyní si skutečně vychutnáte hudbu bez potíží.
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