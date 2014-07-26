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Ukončeno
Originální rádio
Ať toto rádio Philips Original doplní vaše zážitky z poslechu. Jeho design vychází ze stylu ikonického rádia Philips z roku 1955. Nicméně nabíjí iPody a iPhony a dodává se se stereofonním tunerem FM.
s 30kolíkovým konektorem
pro iPod/iPhone
FM
10W
Stačí jedno snadné připojení a můžete si vychutnat svou hudbu u přenosných zařízení a počítačů. Stačí zapojit zařízení do portu AUDIO-IN (3,5 mm) na přístroji Philips. U počítačů se obvykle k připojení využívá výstup pro sluchátka. Jakmile je připojení navázáno, můžete si přímo vychutnat celou svou hudební sbírku prostřednictvím sady vynikajících reproduktorů. Značka Philips jednoduše přináší lepší zvuk.
Užijte si svou oblíbenou hudbu ve formátu MP3 při nabíjení svého zařízení iPod/iPhone. Doky umožňují připojení vašeho přenosného zařízení přímo k dokovacímu zábavnímu systému, takže můžete poslouchat svoji oblíbenou hudbu se skvělým zvukem. Při přehrávání také nabíjejí vaše zařízení iPod/iPhone, takže si můžete vychutnávat hudbu a nemusíte mít obavy, že se vašemu přenosnému přehrávači vybijí baterie. Dokovací zábavní systém automaticky nabíjí vaše přenosné zařízení, jakmile je v doku.
Po připojení a vložení do doku tato dokovací stanice automaticky synchronizuje hodiny se zařízením iPod/iPhone během několika sekund. Díky této praktické funkci již nebude nutné nastavovat čas ručně.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
magg007
26/07/2014
Polska
stylowy
stylowy, brzmienia super, łatwość obsługi na duży plus , bardzo polecam !!!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ORD7100R Radio Original
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ORD7100R Radio Original