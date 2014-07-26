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Ukončeno

Rádio Original

ORD7100R/00

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Originální rádio

Ať toto rádio Philips Original doplní vaše zážitky z poslechu. Jeho design vychází ze stylu ikonického rádia Philips z roku 1955. Nicméně nabíjí iPody a iPhony a dodává se se stereofonním tunerem FM.

Zobrazit všechny výhody

Originální rádio

  • s 30kolíkovým konektorem

  • pro iPod/iPhone

  • FM

  • 10W

Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby

Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby

Stačí jedno snadné připojení a můžete si vychutnat svou hudbu u přenosných zařízení a počítačů. Stačí zapojit zařízení do portu AUDIO-IN (3,5 mm) na přístroji Philips. U počítačů se obvykle k připojení využívá výstup pro sluchátka. Jakmile je připojení navázáno, můžete si přímo vychutnat celou svou hudební sbírku prostřednictvím sady vynikajících reproduktorů. Značka Philips jednoduše přináší lepší zvuk.

Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone najednou

Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone najednou

Užijte si svou oblíbenou hudbu ve formátu MP3 při nabíjení svého zařízení iPod/iPhone. Doky umožňují připojení vašeho přenosného zařízení přímo k dokovacímu zábavnímu systému, takže můžete poslouchat svoji oblíbenou hudbu se skvělým zvukem. Při přehrávání také nabíjejí vaše zařízení iPod/iPhone, takže si můžete vychutnávat hudbu a nemusíte mít obavy, že se vašemu přenosnému přehrávači vybijí baterie. Dokovací zábavní systém automaticky nabíjí vaše přenosné zařízení, jakmile je v doku.

Automatická synchronizace hodin s iPodem/iPhonem v dokovací stanici

Automatická synchronizace hodin s iPodem/iPhonem v dokovací stanici

Po připojení a vložení do doku tato dokovací stanice automaticky synchronizuje hodiny se zařízením iPod/iPhone během několika sekund. Díky této praktické funkci již nebude nutné nastavovat čas ručně.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

26/07/2014

Polska

Polska

stylowy

stylowy, brzmienia super, łatwość obsługi na duży plus , bardzo polecam !!!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ORD7100R Radio Original

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ORD7100R Radio Original

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu