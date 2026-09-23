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Ukončeno
MCD709/12
Technologie Progressive Scan zajišťuje dvojnásobné vertikální rozlišení obrazu a poskytuje tak mnohem ostřejší obraz. Místo toho, aby se na obrazovku nejdříve vysílal půlsnímek s lichými řádky a poté půlsnímek se sudými řádky, jsou oba půlsnímky zapsány současně. V každém okamžiku je tak vytvářen obraz v plném rozlišení. Při takovéto rychlosti vnímá oko ostřejší obraz bez chvění řádek.
Dálkové ovládání je skvělým příkladem vyvážení rozměrů a váhy. Je tenké a ergonomicky tvarované a na spodní straně krytu ovládání najdete gumový povrch měkkým na dotek pro pohodlné používání.
12bitové video DAC je skvělý digitálně/analogový převodník, který zachovává každý detail původního obrazu. Ukazuje jemné stíny a hladké přechody barev a pulzující a přirozenější obraz. Omezení obvyklého 10bitového video DA převodníku je patrnější při použití velkých obrazovek a projektorů.
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