VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

  • Fotografie produktu zepředu
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Primární snímek
  • Fotografie produktu zepředu
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Primární snímek

Ukončeno

MCD709/12

Zobrazit všechny výhody
Komponentní video Progressive Scan pro optimalizovanou kvalitu obrazu

Komponentní video Progressive Scan pro optimalizovanou kvalitu obrazu

Technologie Progressive Scan zajišťuje dvojnásobné vertikální rozlišení obrazu a poskytuje tak mnohem ostřejší obraz. Místo toho, aby se na obrazovku nejdříve vysílal půlsnímek s lichými řádky a poté půlsnímek se sudými řádky, jsou oba půlsnímky zapsány současně. V každém okamžiku je tak vytvářen obraz v plném rozlišení. Při takovéto rychlosti vnímá oko ostřejší obraz bez chvění řádek.

Vysoce kvalitní dálkové ovládání pro pohodlné používání

Dálkové ovládání je skvělým příkladem vyvážení rozměrů a váhy. Je tenké a ergonomicky tvarované a na spodní straně krytu ovládání najdete gumový povrch měkkým na dotek pro pohodlné používání.

12bitové/108MHz zpracování videa pro ostrý a přirozený obraz

12bitové/108MHz zpracování videa pro ostrý a přirozený obraz

12bitové video DAC je skvělý digitálně/analogový převodník, který zachovává každý detail původního obrazu. Ukazuje jemné stíny a hladké přechody barev a pulzující a přirozenější obraz. Omezení obvyklého 10bitového video DA převodníku je patrnější při použití velkých obrazovek a projektorů.

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu