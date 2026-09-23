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Ukončeno
LR03P1F/00
Napájí všechna zařízení s vysokou spotřebou energie
Vaše současné elektronické výrobky, například elektronické hračky a přenosná audio zařízení, potřebují více energie než kdy dřív. Zajistěte jim delší výdrž díky bateriím Philips Power Alkaline.
AAA
Alkalické
Tyto baterie Philips zaručeně neobsahují žádné škodlivé těžké kovy, jako je kadmium, rtuť a olovo.
U každé baterie, která se nepoužívá, dochází ke ztrátě energie. Zaručujeme, že baterie budou v rámci vyznačené životnosti dosahovat nejméně 80 % své původní kapacity.
Philips nabízí úplné portfolio obsahující většinu nejčastěji používaných baterií (AA, AAA, C, D, 9V) v různých baleních, která splní vaše požadavky.
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