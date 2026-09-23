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Ukončeno

Power AlkalineBaterie

LR03P1F/00

Napájí všechna zařízení s vysokou spotřebou energie

Vaše současné elektronické výrobky, například elektronické hračky a přenosná audio zařízení, potřebují více energie než kdy dřív. Zajistěte jim delší výdrž díky bateriím Philips Power Alkaline.

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Napájí všechna zařízení s vysokou spotřebou energie

  • AAA

  • Alkalické

Alkalické baterie Philips obsahují 0 % kadmia, rtuti a olova

Tyto baterie Philips zaručeně neobsahují žádné škodlivé těžké kovy, jako je kadmium, rtuť a olovo.

Baterie zůstává použitelná až 10 let

U každé baterie, která se nepoužívá, dochází ke ztrátě energie. Zaručujeme, že baterie budou v rámci vyznačené životnosti dosahovat nejméně 80 % své původní kapacity.

Úplný sortiment nabízí baterie pro každého zákazníka

Philips nabízí úplné portfolio obsahující většinu nejčastěji používaných baterií (AA, AAA, C, D, 9V) v různých baleních, která splní vaše požadavky.

Technické specifikace

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