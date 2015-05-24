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Ukončeno

LED Inspection lampsDobíjecí kompaktní svítilna RCH5

LPL32X1

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Uvidíte lépe, dosáhnete lepších výsledků

Ultratenká nabíjecí inspekční svítilna Philips LED je dokonalým nástrojem pro rychlé údržbářské práce. 180° flexibilní vysoce kvalitní svítilna LED odstraní všechny stíny. Její háček otočný v rozsahu 360° a silný magnet umožňuje pracovat s volnýma rukama.

Zobrazit všechny výhody

Kompaktní nabíjecí pracovní svítilna LED

Uvidíte lépe, dosáhnete lepších výsledků

  • Vysoce kvalitní svítilna LED

  • Režim Boost 110 lm / 55 lm režim Eco

  • Nový 180° flexibilní design

  • Ultratenká a kapesní velikost

Hlava svítilny sklápěcí v rozsahu 180° pro maximální flexibilitu

Hlava svítilny sklápěcí v rozsahu 180° pro maximální flexibilitu

Svítilna LED RCH5 má flexibilní hlavu, kterou lze sklápět až o 180° a zajistit tak, že nepřehlédnete ani ty nejmenší detaily.

V rozsahu 360° nastavitelný a zásuvný háček

V rozsahu 360° nastavitelný a zásuvný háček

Nastavitelný a zásuvný háček vám umožní tuto profesionální pracovní svítilnu zavěsit, takže máte obě ruce volné na práci.

Zažeňte temnotu pomocí jemného přirozeného světla

Profesionální pracovní svítilny Philips mají výkonné diody LED s intenzivním bílým světlem a jasným širokým paprskem, který zahání tmu. Navrženy pro jasné vidění. Bílé světlo o teplotě 6500 K je příjemné a neunaví oči.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

24/05/2015

Polska

Polska

Bardzo fajna zgrabna i poręczna nie tylko w warsztacie :) polecam !!!

W codziennym użytkowaniu w warsztacie sie przydaje, mocny magnes i niewielka grubość sprzawiają że praca jest przyjemna :)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt LED Inspection lamps LPL32X1 Kompaktowa lampa RCH5 z akumulatorem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt LED Inspection lamps LPL32X1 Kompaktowa lampa RCH5 z akumulatorem

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu