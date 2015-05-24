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Ukončeno
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Ultratenká nabíjecí inspekční svítilna Philips LED je dokonalým nástrojem pro rychlé údržbářské práce. 180° flexibilní vysoce kvalitní svítilna LED odstraní všechny stíny. Její háček otočný v rozsahu 360° a silný magnet umožňuje pracovat s volnýma rukama.
Vysoce kvalitní svítilna LED
Režim Boost 110 lm / 55 lm režim Eco
Nový 180° flexibilní design
Ultratenká a kapesní velikost
Svítilna LED RCH5 má flexibilní hlavu, kterou lze sklápět až o 180° a zajistit tak, že nepřehlédnete ani ty nejmenší detaily.
Nastavitelný a zásuvný háček vám umožní tuto profesionální pracovní svítilnu zavěsit, takže máte obě ruce volné na práci.
Profesionální pracovní svítilny Philips mají výkonné diody LED s intenzivním bílým světlem a jasným širokým paprskem, který zahání tmu. Navrženy pro jasné vidění. Bílé světlo o teplotě 6500 K je příjemné a neunaví oči.
Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Waldi88
24/05/2015
Polska
Bardzo fajna zgrabna i poręczna nie tylko w warsztacie :) polecam !!!
W codziennym użytkowaniu w warsztacie sie przydaje, mocny magnes i niewielka grubość sprzawiają że praca jest przyjemna :)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt LED Inspection lamps LPL32X1 Kompaktowa lampa RCH5 z akumulatorem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt LED Inspection lamps LPL32X1 Kompaktowa lampa RCH5 z akumulatorem