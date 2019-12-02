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Ukončeno

ProfessionalPenlight Premium Gen2

LPL28RECHX1

5

| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Uvidíte lépe, dosáhnete lepších výsledků

Svítilna Philips Penlight Premium Gen2 nabízí bezkonkurenční kombinaci vysoké kvality světelného výstupu u kontrolního světla i ukazovátka, nový hliníkový kryt a odolnost vůči chemickým látkám, vodě a prachu v podobě jediného tenkého pera. Skutečná volba typu „vše v jednom“!

Zobrazit všechny výhody

Kompaktní LED pomocník každého pracovníka s dobíjením přes USB

Uvidíte lépe, dosáhnete lepších výsledků

  • Vysoce kvalitní svítilna LED

  • Ukazatel 145 lm + 120 lm

  • Masivní hliníkový kryt

  • Nabíjecí s USB

Velká odolnost proti nárazu – třída IK07

Velká odolnost proti nárazu – třída IK07

Odolnost proti chemickým látkám a dílenským rozpouštědlům

Kromě odolnosti vůči nárazům je svítilna odolná také proti vodě, chemickým látkám a dílenským rozpouštědlům.

Široký úhel paprsku: až 90°

„Model Philips Penlight Premium Gen2 má úhel paprsku o šířce až 90°, díky čemuž dokáže osvětlit velkou oblast a usnadnit vám tak rychlé prohlídky.“

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

02/12/2019

Polska

Polska

Moim zdaniem najlepsza lampa warsztatowa

Najlepsza lampa warsztatowa typu penlight, polecam każdemu kto szuka profesjonalnego oswietlenia led.

Výhody

bardzo trwała.

Nevýhody

brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Professional LPL28RECHX1 Penlight Premium Gen2

Datum použití 2017-12-02

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Professional LPL28RECHX1 Penlight Premium Gen2

Datum použití 2017-12-02

12/05/2019

Україна

Україна

отвечает всем своим характеристикам

Купил себе второй такой, так как первый после 2ух лет ежедневной эксплуатации загадочно "пропал" на работе. Падал с 3м высоты, лежал по несколько дней в сугробе, ездил за границу примагниченый к раме, растворители и прочяя химия его не дефрмирует, солярка масло и тд также его не берет, единственное это случилось после падения с высоты более 5м это немного раскрылся корпус возле указки- так это высота всётаки. Также брал и на рыбалку- везде отработал на все 100%

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Professional LPL28RECHX1 Penlight Premium Gen2

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Professional LPL28RECHX1 Penlight Premium Gen2

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