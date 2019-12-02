3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
Uvidíte lépe, dosáhnete lepších výsledků
Svítilna Philips Penlight Premium Gen2 nabízí bezkonkurenční kombinaci vysoké kvality světelného výstupu u kontrolního světla i ukazovátka, nový hliníkový kryt a odolnost vůči chemickým látkám, vodě a prachu v podobě jediného tenkého pera. Skutečná volba typu „vše v jednom“!
Vysoce kvalitní svítilna LED
Ukazatel 145 lm + 120 lm
Masivní hliníkový kryt
Nabíjecí s USB
Kromě odolnosti vůči nárazům je svítilna odolná také proti vodě, chemickým látkám a dílenským rozpouštědlům.
„Model Philips Penlight Premium Gen2 má úhel paprsku o šířce až 90°, díky čemuž dokáže osvětlit velkou oblast a usnadnit vám tak rychlé prohlídky.“
Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy
5.0
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
AllCars
02/12/2019
Polska
Moim zdaniem najlepsza lampa warsztatowa
Najlepsza lampa warsztatowa typu penlight, polecam każdemu kto szuka profesjonalnego oswietlenia led.
Výhody
bardzo trwała.
Nevýhody
brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Professional LPL28RECHX1 Penlight Premium Gen2
Datum použití 2017-12-02
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Professional LPL28RECHX1 Penlight Premium Gen2
Datum použití 2017-12-02
zironos
12/05/2019
Україна
отвечает всем своим характеристикам
Купил себе второй такой, так как первый после 2ух лет ежедневной эксплуатации загадочно "пропал" на работе. Падал с 3м высоты, лежал по несколько дней в сугробе, ездил за границу примагниченый к раме, растворители и прочяя химия его не дефрмирует, солярка масло и тд также его не берет, единственное это случилось после падения с высоты более 5м это немного раскрылся корпус возле указки- так это высота всётаки. Также брал и на рыбалку- везде отработал на все 100%
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Professional LPL28RECHX1 Penlight Premium Gen2
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Professional LPL28RECHX1 Penlight Premium Gen2