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Ukončeno
LPL24X1
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Svítilna Philips LED pod kapotu nabízí sílu 900 lumenů, která zajistí kompletní osvětlení vašeho pracoviště. Díky nastavitelné teleskopické instalaci osvětlí svítilna LED pod kapotu každý motorový nebo interiérový prostor.
Vysoce kvalitní svítilna LED
Mimořádný světelný výkon 900 lm
Teleskopický držák s háčky
Ultratenký design
Široký úhel paprsku 100° vám umožní zaměřit se na konkrétní díl a poskytne správné množství potřebného světla.
Robustní kryt je navržen pro velmi náročné pracovní prostředí a odpovídá normě IK07.
Flexibilní držák s rozsahem 1,2 až 1,7 metru s měkkým povrchem chrání nátěr vozidla a zajišťuje snadný a flexibilní pohyb během práce.
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