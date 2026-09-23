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Ukončeno

LED Inspection lampsServisní svítilna s kabelem CBL50

LPL24X1

Uvidíte lépe, dosáhnete lepších výsledků

Svítilna Philips LED pod kapotu nabízí sílu 900 lumenů, která zajistí kompletní osvětlení vašeho pracoviště. Díky nastavitelné teleskopické instalaci osvětlí svítilna LED pod kapotu každý motorový nebo interiérový prostor.

Zobrazit všechny výhody

Profesionální svítilna

Uvidíte lépe, dosáhnete lepších výsledků

  • Vysoce kvalitní svítilna LED

  • Mimořádný světelný výkon 900 lm

  • Teleskopický držák s háčky

  • Ultratenký design

Široký úhel paprsku: až 100°

Široký úhel paprsku: až 100°

Široký úhel paprsku 100° vám umožní zaměřit se na konkrétní díl a poskytne správné množství potřebného světla.

Robustní hliníkový kryt

Robustní hliníkový kryt

Robustní kryt je navržen pro velmi náročné pracovní prostředí a odpovídá normě IK07.

Flexibilní držák s rozsahem 1,2 až 1,7 metru

Flexibilní držák s rozsahem 1,2 až 1,7 metru

Flexibilní držák s rozsahem 1,2 až 1,7 metru s měkkým povrchem chrání nátěr vozidla a zajišťuje snadný a flexibilní pohyb během práce.

Technické specifikace

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  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu