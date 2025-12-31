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Nové

FidelioSluchátka přes uši

L5/00

Navrženo pro posluchače

Dopřejte hudbě, kterou milujete, prostor naplno vyniknout. Tato prémiová bezdrátová sluchátka přes uši spojují vytříbený zvuk Fidelio s výjimečným pohodlím a naším dosud nejinteligentnějším potlačením hluku. Nasaďte si je a nechte se unést.

Zobrazit všechny výhody

Navrženo pro posluchače

  • Vytříbený přirozený zvuk

  • Adaptivní potlačení hluku

  • Lehká konstrukce pro celodenní pohodlí

  • Vynikající kvalita hovorů

Vytříbený charakteristický zvuk Philips pro Fidelio

Speciálně navržené měniče s keramicky potaženou membránou a hedvábným závěsem vytvářejí vyvážený, přirozený zvuk, který vás vtáhne hluboko do hudby. Od pevně kontrolovaných basů přes hřejivé středy a jiskřivé výšky až po přesné oddělení nástrojů – skladby, které máte rádi, dostanou prostor vyniknout.

Adaptivní potlačení hluku, které se vám přizpůsobí lépe než kdy dříve

Chytřejší algoritmy se nepřetržitě přizpůsobují vašemu okolí i tomu, jak vám sluchátka sedí, a zajišťují tak ničím nerušený, pohlcující poslech. Kompenzují změny v utěsnění náušníků při pohybu, zatímco v tichém prostředí se automaticky aktivuje režim vnímání okolí. Ať se pohybujete jakkoli a vydáte se kamkoli, rovnováha mezi pohlcujícím poslechem a vnímáním okolí bude vždy optimální.

Design Fidelio. Výjimečné pohodlí a lehkost

Precizně navržený rám a měkký hlavový most z proteinové kůže rovnoměrně rozkládají hmotnost, zatímco oválné náušníky zajišťují účinnou pasivní izolaci hluku. Dotykový panel umožňuje ovládat hlasitost pouhým dotykem a po sejmutí sluchátek se hudba pozastaví.

Technické specifikace

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