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Nové
L5/00
Navrženo pro posluchače
Dopřejte hudbě, kterou milujete, prostor naplno vyniknout. Tato prémiová bezdrátová sluchátka přes uši spojují vytříbený zvuk Fidelio s výjimečným pohodlím a naším dosud nejinteligentnějším potlačením hluku. Nasaďte si je a nechte se unést.
Vytříbený přirozený zvuk
Adaptivní potlačení hluku
Lehká konstrukce pro celodenní pohodlí
Vynikající kvalita hovorů
Speciálně navržené měniče s keramicky potaženou membránou a hedvábným závěsem vytvářejí vyvážený, přirozený zvuk, který vás vtáhne hluboko do hudby. Od pevně kontrolovaných basů přes hřejivé středy a jiskřivé výšky až po přesné oddělení nástrojů – skladby, které máte rádi, dostanou prostor vyniknout.
Chytřejší algoritmy se nepřetržitě přizpůsobují vašemu okolí i tomu, jak vám sluchátka sedí, a zajišťují tak ničím nerušený, pohlcující poslech. Kompenzují změny v utěsnění náušníků při pohybu, zatímco v tichém prostředí se automaticky aktivuje režim vnímání okolí. Ať se pohybujete jakkoli a vydáte se kamkoli, rovnováha mezi pohlcujícím poslechem a vnímáním okolí bude vždy optimální.
Precizně navržený rám a měkký hlavový most z proteinové kůže rovnoměrně rozkládají hmotnost, zatímco oválné náušníky zajišťují účinnou pasivní izolaci hluku. Dotykový panel umožňuje ovládat hlasitost pouhým dotykem a po sejmutí sluchátek se hudba pozastaví.
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