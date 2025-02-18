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L4/00
Vytvořeno pro únik
Objevujte nové hudební světy z pohodlí odkudkoli. Tato bezdrátová sluchátka pro náročné milovníky hudby jsou spojením vynikajícího zvuku Fidelio s chytrou regulací hluku a perfektně padnoucí konstrukcí pro dokonalý poslech doma či na cestách.
Vynikající přirozený zvuk
Potlačení hluku Pro+
Špičková kvalita hovoru
Nadčasový design Fidelio
Tato vynikající sluchátka vám zprostředkují nádherný přirozený zvuk s přesným rozlišením hudebních nástrojů, od napjatých a kontrolovaných basů až po teplé středy a jiskřivé výšky. Dynamické reproduktory potažené grafenem vykreslují více detailů než kdykoli předtím. Uslyšíte skladby vašich oblíbených umělců – přesně tak, jak je vytvořili.
Adaptivní potlačení hluku se rychle přizpůsobí vašemu prostředí a v reálném čase potlačí vnější hluk včetně větru. Můžete se ponořit do hudby nebo hovorů, ať jste kdekoli, aniž byste hnuli prstem. Pokud chcete upravit úroveň propustnosti zvuku nebo potlačení hluku větru, jednoduše použijte aplikaci Philips Headphones.
Mikrofony s formováním paprsku se soustředí na zvuk vašeho hlasu, zatímco pokročilé algoritmy umělé inteligence zabraňují rušení hovoru hlukem v pozadí. Můžete tak vesele telefonovat i z těch nejrušnějších a nejhlučnějších míst: osoba, se kterou mluvíte, vás jasně uslyší a vy uslyšíte ji.
3.5
z 5
6
Recenze
Irek B.
18/02/2025
Polska
Fidelio, marka zobowiązuje.
Hi-Res po LDAC jest przednia. Słuchanie po przewodzie USB-C też jest możliwe. Tylko nie wiedzieć czemu producent dołączył ten przewód taki krótki i zaznaczył w specyfikacji, że jest przeznaczony tylko do ładowania? Na szczęście mam taki przewód innego producenta i czasami myślę, że z niego skorzystam. Po przewodzie 3,5 mm z dźwiękiem jest już słabiej. Kupiłem je z myślą by korzystać również z nich na laptopie. Miałem niesmak, ale udało mi się znaleźć sterownik BT, który umożliwił połączenie bezprzewodowo po LDAC. W efekcie nie żałuję zakupu bo w końcu mogę odstawić słuchawki przewodowe, których używałem jeszcze na laptopie. Jeśli chodzi o dźwięk to jest czysty i mocno basowy tak jak lubię. Aplikacja po aktualizacji działa sprawnie. Szkoda tylko, że nie jest dostępna również na PC. Budowa słuchawek: zarówno muszle jak i pałąk to metal. Nauszniki ze skóry muirhead. Pałąk nie jestem pewien bo nie określono tego w opisie. Dobrze leżą na głowie, zakrywają mi całe małżowiny i dobrze izolują od otoczenia. Zamknięta konstrukcja, nic z zewnątrz nie dociera podczas użytkowania, idealnie. W zestawie nie ma adaptera samochodowego tak jak ktoś zaznaczył poniżej w swojej recenzji. Ale zabłysnąć trzeba czymś czego defacto pewnie się nie używa.
Výhody
Design
Nevýhody
Krótki przewód USB-C
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fidelio L4 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Datum použití 2024-01-18
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fidelio L4 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Datum použití 2024-01-18
Dainius R
16/11/2025
Lietuva
Philips Fidelil L4 yra puikios
Turėjau ausines Philips Fidelio L3, kurios pranoko vidus mano lūkesčius dėl garso, dėl dizaino Ir patikimumo. Turiu Ir kitų prekės ženklų audines, o kainos kokybės santykis akivaizdžiai Philips pusėje. Todėl 2025 metų spalį nutariau įsigyti naujas Philips Fidelio L4. Nors atnaujinimas nėra itin didelis, tačiau keli dizaino pakeitimai matosi. Garsas yra aukštis kokybės. Prisijungimas prie telefono ir kitų prietaisų tapo stabilus po programinės įrangos atnaujinimo. Iki tol kartais prapuldavo ryšys ir atsijungdavo ausinės. Todėl labai rekomenduoju naudoti Philips aplikaciją, kuri padeda atsisiųsti programinės įrangos atnaujinimą.
Výhody
Garso kokybė, dizainas, Philips aplikacija
Nevýhody
Didelė konkurencija, galėtų būti įvairesnių spalvų.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fidelio L4 Ant ausų dedamos belaidės ausinės
Datum použití 2024-10-16
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fidelio L4 Ant ausų dedamos belaidės ausinės
Datum použití 2024-10-16
DinedalP
14/01/2025
Polska
Dobre ALE?
Produkt zdecydowanie lepiej zbudowany od poprzedników, widać że użyto lepszych materiałów co skutkować powinno lepszą żywotnością. Jakość dzwięku dobra na poziomie sony mx4 i mx5(nie znakomita jak sennheiser czy bowers lub bang). ANC na zadowalającym poziomie. Informacja dla użytkowników noszących okulary - jest wygodnie, chociaż producent mógł bardziej pochylić przetworniki i byłoby idealnie. W 6 stopniowej skali zdecydowana mocna 5 tka w swojej klasie cenowej. Plusy: - dobrej jakości materiały, - dobry dzwięk (szczególnie rock i hardrock lub techno) - czuć przetworniki HiRes - twarde etui i bogatą zawartość (adapter samolodowy, przewód usb, jack to jack) Minusy: - cena bez promocji - mógłby by być trochę głębsze pady/ bardziej pochylone przetworniki - brak łatwo dostępnych części zamiennych po za serwisem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fidelio L4 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Datum použití 2024-09-14
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fidelio L4 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Datum použití 2024-09-14
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