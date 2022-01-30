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Ukončeno

Čisticí kazeta

JC302/50

5

| (7) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Udržujte svůj holicí strojek jako nový

Čisticí kazeta pro systém SmartClean poskytuje pohodlný způsob čištění, promazání a obnovení, holicí strojek jako nový

Zobrazit všechny výhody

Pro všechny systémy SmartClean

Udržujte svůj holicí strojek jako nový

  • 2 ks v balení

  • Čištění

  • Mazání

  • Obnovuje

Dvojitý filtrační systém se postará o chloupky, pěnu i gel

Dvojitý filtrační systém se postará o chloupky, pěnu i gel. Unikátní dvojitý filtr zabraňuje chloupkům před ucpáním holicích hlav a udržuje tak holicí strojek ve výborném stavu.

Aktivní promazávání snižuje tření a opotřebení břitů

Aktivní promazávání snižuje tření a opotřebení břitů

Aktivní lubrikační systém snižuje tření a opotřebení holicích hlav i nožů. Díky tomu bude váš holicí strojek fungovat jako nový.

Čistí až 10x lépe než voda

Čistí až 10x lépe než voda

Systém DualFiltration a systém aktivního promazávání udržuje holicí strojek 10krát čistší než pouhá voda

Technické specifikace

Návody a dokumentace

Seznam přísad - English (US)

  • PDF soubor, 145.6 kB
  • 29 January 2026

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu