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Ukončeno
Udržujte svůj holicí strojek jako nový
Čisticí kazeta pro systém SmartClean poskytuje pohodlný způsob čištění, promazání a obnovení, holicí strojek jako nový
2 ks v balení
Čištění
Mazání
Obnovuje
Dvojitý filtrační systém se postará o chloupky, pěnu i gel. Unikátní dvojitý filtr zabraňuje chloupkům před ucpáním holicích hlav a udržuje tak holicí strojek ve výborném stavu.
Aktivní lubrikační systém snižuje tření a opotřebení holicích hlav i nožů. Díky tomu bude váš holicí strojek fungovat jako nový.
Systém DualFiltration a systém aktivního promazávání udržuje holicí strojek 10krát čistší než pouhá voda