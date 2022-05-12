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Ukončeno

Philips SonicareAirFloss Pro/Ultra – přístroj mezizubní hygieny

HX8491/03

4.6

| (85) Recenze | 93% Doporučuje tento produkt

Zdravější dásně za 2 týdny, zaručeno*

Přístroj AirFloss Pro/Ultra**** je pro ty, kdo pravidelně nepoužívají zubní nit, nejjednodušším způsobem efektivního čištění mezizubních prostor. AirFloss Pro/Ultra lze používat s čistou vodou nebo antimikrobiální ústní vodou a klinické studie prokázaly, že zdraví dásní prospívá stejně jako zubní nit.**

Zobrazit všechny výhody

Pro ty, kdo nepoužívají pravidelně zubní nit

Zdravější dásně za 2 týdny, zaručeno*

  • Se zubním kartáčkem DiamondClean

  • s 1 tryskou a 1 hlavicí kartáčku

  • Nabíjecí sklenice, cestovní pouzdro

2x lepší bělení zubů než manuálním kartáčkem

2x lepší bělení zubů než manuálním kartáčkem

2x lepší bělení zubů než manuálním kartáčkem během pouhého týdne. Odstraní až o 100 % více skvrn a zajistí bělejší zuby během 1 týdne.

Zkonstruováno pro plné využití sonické technologie

Zkonstruováno pro plné využití sonické technologie

Kartáčkové hlavice Philips Sonicare jsou životně důležitou součástí naší klíčové technologie vysokofrekvenčních pohybů kartáčku s vysokou amplitudou, které provedou více než 31 000 stěrů za minutu. Naše bezkonkurenční sonická technologie plně šíří výkon celým kartáčkem, z rukojeti až po špičku kartáčkové hlavice. Tento sonický pohyb vytváří dynamickou činnost kapaliny, která se dostává mezi zuby a podél linie dásní a pokaždé zajistí vynikající a současně jemné vyčištění.

Odstraňuje až 99,9 % zubního plaku***

Odstraňuje až 99,9 % zubního plaku***

AirFloss Pro/Ultra odstraňuje až 99,9 % zubního plaku z čištěných míst.***

Technické specifikace

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Recenze

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4.6

z 5

85

Recenze

93%

Doporučuje tento produkt

12/05/2022

Česká republika

Česká republika

Best purchase

This has been a best purchase before getting braces. Easy to use and preforms utmost cleaning. My dental hygienist can see the positive impact of this brush on the cleaningness of my teeth.

Výhody

Best Preformance

Nevýhody

Small tank for Airfloss (but its easy to transport)

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AirFloss Pro/Ultra HX8494/01 Přístroj na čištění mezizubních prostor

Datum použití 2021-11-12

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AirFloss Pro/Ultra HX8494/01 Přístroj na čištění mezizubních prostor

Datum použití 2021-11-12

05/05/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Konečně perfektně vyčištěné zuby

Na doporučení dentální hygienistky jsem si pořídil tento sonický kartáček a jsem absolutně nadšen. Žádné zbytky plaku na zubech i lepší mezizubní prostory. V kombinaci s mezizubní sprchou je to super!

Výhody

perfektní vyčištění, design, výdrž baterie, nabíjecí cestovní pouzdro

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AirFloss Pro/Ultra HX8494/03 Přístroj na čištění mezizubních prostor

Datum použití 2021-04-05

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AirFloss Pro/Ultra HX8494/03 Přístroj na čištění mezizubních prostor

Datum použití 2021-04-05

09/03/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Výrobek slouží celé rodině

Výtečná volba pro užití celou rodinou. Nástavce lze měnit a využívat jejich barevné rozlišení. V kolekci je i samostatný kontejner na kartáčové nástavce. Lze propojit s mobilní aplikací a získávat statistiky o četnosti čištění zubů. Pomocníkem je také řiditelná zubní sprcha.

Výhody

Kompletnost řešení a rúzné režimy použití.

Nevýhody

Snad trochu cena.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AirFloss Pro/Ultra HX8494/03 Přístroj na čištění mezizubních prostor

Datum použití 2021-11-09

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AirFloss Pro/Ultra HX8494/03 Přístroj na čištění mezizubních prostor

Datum použití 2021-11-09

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Upozornění

  1. nebo vám vrátíme peníze

  2. při používání v kombinaci s manuálním kartáčkem a antibakteriální ústní vodou u pacientů s lehkým až středním zánětem dásní; AirFloss pomáhá těm, kdo pravidelně nepoužívají zubní nit, vypěstovat denní návyk čištění mezizubních prostor. Bližší informace najdete v sekci Otázky a odpovědi na kartě Podpora.

  3. * Z čištěných míst; v laboratorní studii, výsledky v praxi se mohou lišit

  4. * * AirFloss Ultra a Pro jsou stejné výrobky, ale mohou být jinak pojmenovány v závislosti na zemi či kanálu.

  5. * * * v závislosti na použitém nastavení prostřiku