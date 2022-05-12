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Ukončeno
Zdravější dásně za 2 týdny, zaručeno*
Přístroj AirFloss Pro/Ultra**** je pro ty, kdo pravidelně nepoužívají zubní nit, nejjednodušším způsobem efektivního čištění mezizubních prostor. AirFloss Pro/Ultra lze používat s čistou vodou nebo antimikrobiální ústní vodou a klinické studie prokázaly, že zdraví dásní prospívá stejně jako zubní nit.**
Se zubním kartáčkem DiamondClean
s 1 tryskou a 1 hlavicí kartáčku
Nabíjecí sklenice, cestovní pouzdro
2x lepší bělení zubů než manuálním kartáčkem během pouhého týdne. Odstraní až o 100 % více skvrn a zajistí bělejší zuby během 1 týdne.
Kartáčkové hlavice Philips Sonicare jsou životně důležitou součástí naší klíčové technologie vysokofrekvenčních pohybů kartáčku s vysokou amplitudou, které provedou více než 31 000 stěrů za minutu. Naše bezkonkurenční sonická technologie plně šíří výkon celým kartáčkem, z rukojeti až po špičku kartáčkové hlavice. Tento sonický pohyb vytváří dynamickou činnost kapaliny, která se dostává mezi zuby a podél linie dásní a pokaždé zajistí vynikající a současně jemné vyčištění.
AirFloss Pro/Ultra odstraňuje až 99,9 % zubního plaku z čištěných míst.***
4.6
z 5
85
Recenze
93%
Doporučuje tento produkt
zebra1302
12/05/2022
Česká republika
Best purchase
This has been a best purchase before getting braces. Easy to use and preforms utmost cleaning. My dental hygienist can see the positive impact of this brush on the cleaningness of my teeth.
Výhody
Best Preformance
Nevýhody
Small tank for Airfloss (but its easy to transport)
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AirFloss Pro/Ultra HX8494/01 Přístroj na čištění mezizubních prostor
Datum použití 2021-11-12
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AirFloss Pro/Ultra HX8494/01 Přístroj na čištění mezizubních prostor
Datum použití 2021-11-12
ronny80
05/05/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Konečně perfektně vyčištěné zuby
Na doporučení dentální hygienistky jsem si pořídil tento sonický kartáček a jsem absolutně nadšen. Žádné zbytky plaku na zubech i lepší mezizubní prostory. V kombinaci s mezizubní sprchou je to super!
Výhody
perfektní vyčištění, design, výdrž baterie, nabíjecí cestovní pouzdro
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AirFloss Pro/Ultra HX8494/03 Přístroj na čištění mezizubních prostor
Datum použití 2021-04-05
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AirFloss Pro/Ultra HX8494/03 Přístroj na čištění mezizubních prostor
Datum použití 2021-04-05
mpix
09/03/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Výrobek slouží celé rodině
Výtečná volba pro užití celou rodinou. Nástavce lze měnit a využívat jejich barevné rozlišení. V kolekci je i samostatný kontejner na kartáčové nástavce. Lze propojit s mobilní aplikací a získávat statistiky o četnosti čištění zubů. Pomocníkem je také řiditelná zubní sprcha.
Výhody
Kompletnost řešení a rúzné režimy použití.
Nevýhody
Snad trochu cena.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AirFloss Pro/Ultra HX8494/03 Přístroj na čištění mezizubních prostor
Datum použití 2021-11-09
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AirFloss Pro/Ultra HX8494/03 Přístroj na čištění mezizubních prostor
Datum použití 2021-11-09
nebo vám vrátíme peníze
při používání v kombinaci s manuálním kartáčkem a antibakteriální ústní vodou u pacientů s lehkým až středním zánětem dásní; AirFloss pomáhá těm, kdo pravidelně nepoužívají zubní nit, vypěstovat denní návyk čištění mezizubních prostor. Bližší informace najdete v sekci Otázky a odpovědi na kartě Podpora.
* Z čištěných míst; v laboratorní studii, výsledky v praxi se mohou lišit
* * AirFloss Ultra a Pro jsou stejné výrobky, ale mohou být jinak pojmenovány v závislosti na zemi či kanálu.
* * * v závislosti na použitém nastavení prostřiku