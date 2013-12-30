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Ukončeno

Domácí kino 5.1

HTS5593/12

4

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Výkonný prostorový filmový zvuk s hlubokými basy

Systém domácího kina Philips HTS5593 umocní vaši domácí zábavu. Reproduktory vybavené dvojitými basovými průduchy nabízí výkonný 1 000W prostorový zvuk a přehrávání 3D Blu-ray disků.

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Posedlost zvukem

Výkonný prostorový filmový zvuk s hlubokými basy

  • Double Bass Sound

  • 3D Blu-ray

Výkonné reproduktory s technologií double basspipes zajišťují skvělý zvuk

Výkonné reproduktory s technologií double basspipes zajišťují skvělý zvuk

Výkonné reproduktory se systémy bass-reflex a double basspipes zdokonalují zvuky na nízké frekvenci a vytváří tak prostorné a hluboké basové zvuky. Uslyšíte nejtišší šeptání i nejhlubší burácení.

Technologie Dolby TrueHD a DTS-HD pro vysoce věrný prostorový zvuk

Technologie Dolby TrueHD a DTS-HD pro vysoce věrný prostorový zvuk

Standardy Dolby TrueHD a DTS-HD Advanced Digital Out poskytují nejlepší zvuk z Blu-ray disků. Reprodukovaný zvuk je téměř nerozlišitelný od studiového masteru, takže slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli. Standardy DTS-HD Advanced Digital Out a Dolby TrueHD dovršují zážitek z poslechu hudby HD.

Výkon 1 000 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

Výkon 1 000 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

-

Technické specifikace

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Recenze

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4.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

5
3
2
1

30/12/2013

Polska

Polska

Produkt dobry, ale wymaga kilku poprawek.

Produkt dający radość podczas słuchania muzyki i oglądania filmów. Męczący jest zbyt ciemny wyświetlacz pomimo ustawienia go na 100% oraz pilot ze zbyt ciemnymi opisami jego przycisków. Aby je rozpoznać trzeba mieć przy sobie latarkę lub oglądać film przy włączonym świetle. W produkcie występują problemy z przełączaniem się odpowiedniego sygnału przy podłączeniu przez HDMI ARC. Poza tym kino daje wiele możliwości ustawień przeróżnych parametrów. Radzę zapoznać się z instrukcją użytkowania w celu dostosowania kina do swoich wymogów i przede wszystkim poznania możliwości produktu.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS5593 Zestaw kina domowego 5.1

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS5593 Zestaw kina domowego 5.1

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