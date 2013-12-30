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Ukončeno
Výkonný prostorový filmový zvuk s hlubokými basy
Systém domácího kina Philips HTS5593 umocní vaši domácí zábavu. Reproduktory vybavené dvojitými basovými průduchy nabízí výkonný 1 000W prostorový zvuk a přehrávání 3D Blu-ray disků.
Double Bass Sound
3D Blu-ray
Výkonné reproduktory se systémy bass-reflex a double basspipes zdokonalují zvuky na nízké frekvenci a vytváří tak prostorné a hluboké basové zvuky. Uslyšíte nejtišší šeptání i nejhlubší burácení.
Standardy Dolby TrueHD a DTS-HD Advanced Digital Out poskytují nejlepší zvuk z Blu-ray disků. Reprodukovaný zvuk je téměř nerozlišitelný od studiového masteru, takže slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli. Standardy DTS-HD Advanced Digital Out a Dolby TrueHD dovršují zážitek z poslechu hudby HD.
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4.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Mariusz56
30/12/2013
Polska
Produkt dobry, ale wymaga kilku poprawek.
Produkt dający radość podczas słuchania muzyki i oglądania filmów. Męczący jest zbyt ciemny wyświetlacz pomimo ustawienia go na 100% oraz pilot ze zbyt ciemnymi opisami jego przycisków. Aby je rozpoznać trzeba mieć przy sobie latarkę lub oglądać film przy włączonym świetle. W produkcie występują problemy z przełączaniem się odpowiedniego sygnału przy podłączeniu przez HDMI ARC. Poza tym kino daje wiele możliwości ustawień przeróżnych parametrów. Radzę zapoznać się z instrukcją użytkowania w celu dostosowania kina do swoich wymogów i przede wszystkim poznania możliwości produktu.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS5593 Zestaw kina domowego 5.1
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS5593 Zestaw kina domowego 5.1