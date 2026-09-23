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Ukončeno
HTS5590/12
Posedlost zvukem
Dopřejte si maximální zvuk domácího kina prostřednictvím dynamických reproduktorů s 3D zvukem! Užijte si svoji oblíbenou zábavu, i z disků Blu-ray, na inovativním systému domácího kina série Philips 5000
Reproduktory s 3D zvukem
Přehrávání Blu-ray 3D
Nechte se uchvátit 3D filmy ve vlastním obývacím pokoji na televizoru Full HD 3D. Technologie Active 3D využívá nejnovější generaci rychle přepínaného zobrazení a dosahuje skutečně realistické hloubky v plném vysokém rozlišení 1080 x 1920. Plného zážitku ze sledování ve 3D ve vysokém rozlišení ve svém domácím kině dosáhnete tak, že se na obraz budete dívat speciálními brýlemi. Brýle synchronizují otevírání a zavírání levé a pravé čočky brýlí s měnícími se obrazy. Široký výběr z obsahu vysoké kvality vám poskytnou prémiové 3D filmové tituly na Blu-ray discích. Blu-ray také zajišťuje prostorový zvuk mimořádné kvality; zvukový zážitek, který se nedá rozlišit od reality.
Reproduktory s 3D zvukem jsou opatřeny stranově natočeným reproduktorovými vinutími, která tak zajišťují nejen zvuk směrem vpřed, ale také do stran. Rozšiřují tak optimální poslechové pole, ve kterém si můžete vychutnávat ještě více pohlcující a prostorovější filmový zvuk.
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