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Ukončeno
Užijte si skvělé domácí kino vybavené reproduktory s 3D zvukem
Dopřejte si maximální zvuk domácího kina prostřednictvím dynamických reproduktorů s 3D zvukem! Užijte si svoji oblíbenou zábavu, i z disků 3D Blu-ray, na tomto inovativním systému domácího kina Philips HTS5561.
3D Blu-ray
iPod/iPhone ready
Reproduktory s 3D zvukem jsou opatřeny stranově natočeným reproduktorovými vinutími, která tak zajišťují nejen zvuk směrem vpřed, ale také do stran. Rozšiřují tak optimální poslechové pole, ve kterém si můžete vychutnávat ještě více pohlcující a prostorovější filmový zvuk.
Bezdrátové zadní reproduktory umožňují pružně měnit umístění reproduktorů. Použitá technologie s vysokou odolností proti rušení zajišťuje plně prostorový zvuk bez nevzhledných kabelových propojení.
Nechte se uchvátit 3D filmy ve vlastním obývacím pokoji na televizoru Full HD 3D. Technologie Active 3D využívá nejnovější generaci rychle přepínaného zobrazení a dosahuje skutečně realistické hloubky v plném vysokém rozlišení 1080 x 1920. Plného zážitku ze sledování ve 3D ve vysokém rozlišení ve svém domácím kině dosáhnete tak, že se na obraz budete dívat speciálními brýlemi. Brýle synchronizují otevírání a zavírání levé a pravé čočky brýlí s měnícími se obrazy. Široký výběr z obsahu vysoké kvality vám poskytnou prémiové 3D filmové tituly na Blu-ray discích. Blu-ray také zajišťuje prostorový zvuk mimořádné kvality; zvukový zážitek, který se nedá rozlišit od reality.
4.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
RadanK
08/09/2013
Česká republika
Jsem s ním naprosto spokojený.
S kinem jsem naprosto spokojen. Určitě mohu doporučit.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS5561 Domácí kino 5.1
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS5561 Domácí kino 5.1
Domácí kino lze připojit ke všem dalším televizorům Philips.
Dostupnost videa na vyžádání ve vaší zemi zjistíte na internetových stránkách www.philips.com/blu-ray.