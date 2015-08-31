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Ukončeno

Domácí kino 5.1

HTS3541/12

3.3

| (6) Recenze | 83% Doporučuje tento produkt

Výkonný prostorový zvuk z kompaktních reproduktorů

Přeneste výkon kina do svého domova! Otevřené reproduktory s výkonným prostorovým zvukem, rozlišení Full HD 1080p a přehrávání Blu-ray disků umocní vaši domácí zábavu.

Zobrazit všechny výhody

z kompaktních reproduktorů

Výkonný prostorový zvuk z kompaktních reproduktorů

  • Blu-ray

Výkon 300 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

Výkon 300 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

-

Technologie Dolby TrueHD a DTS-HD pro vysoce věrný prostorový zvuk

Technologie Dolby TrueHD a DTS-HD pro vysoce věrný prostorový zvuk

Standardy Dolby TrueHD a DTS-HD Advanced Digital Out poskytují nejlepší zvuk z Blu-ray disků. Reprodukovaný zvuk je téměř nerozlišitelný od studiového masteru, takže slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli. Standardy DTS-HD Advanced Digital Out a Dolby TrueHD dovršují zážitek z poslechu hudby HD.

Otevřené reproduktory pro výkonný prostorový zvuk

Otevřené reproduktory pro výkonný prostorový zvuk

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.3

z 5

6

Recenze

83%

Doporučuje tento produkt

5
2

31/08/2015

Polska

Polska

Ověřený kupující

Stosunek ceny do jakości 5/5

Tego zestawu kina domowego używam od ok. 2,5 roku, nigdy mnie nie zawiódł. Dźwięk jest na przyzwoitym poziomie.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1

31/08/2015

Polska

Polska

Ověřený kupující

Stosunek ceny do jakości 5/5

Tego zestawu kina domowego używam od ok. 2,5 roku, nigdy mnie nie zawiódł. Dźwięk jest na przyzwoitym poziomie.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1

07/11/2013

Polska

Polska

wystarczajacy dla małego pokoju

Polecam, wart zakupu, można oglądać dzieła operowe zapisane na nośnik Blu-ray. odbiór wspaniały

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1

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