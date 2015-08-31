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Ukončeno
Výkonný prostorový zvuk z kompaktních reproduktorů
Přeneste výkon kina do svého domova! Otevřené reproduktory s výkonným prostorovým zvukem, rozlišení Full HD 1080p a přehrávání Blu-ray disků umocní vaši domácí zábavu.
Blu-ray
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Standardy Dolby TrueHD a DTS-HD Advanced Digital Out poskytují nejlepší zvuk z Blu-ray disků. Reprodukovaný zvuk je téměř nerozlišitelný od studiového masteru, takže slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli. Standardy DTS-HD Advanced Digital Out a Dolby TrueHD dovršují zážitek z poslechu hudby HD.
3.3
z 5
6
Recenze
83%
Doporučuje tento produkt
kmotala
31/08/2015
Polska
Ověřený kupující
Stosunek ceny do jakości 5/5
Tego zestawu kina domowego używam od ok. 2,5 roku, nigdy mnie nie zawiódł. Dźwięk jest na przyzwoitym poziomie.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1
kmotala
31/08/2015
Polska
Ověřený kupující
Stosunek ceny do jakości 5/5
Tego zestawu kina domowego używam od ok. 2,5 roku, nigdy mnie nie zawiódł. Dźwięk jest na przyzwoitym poziomie.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1
nej05
07/11/2013
Polska
wystarczajacy dla małego pokoju
Polecam, wart zakupu, można oglądać dzieła operowe zapisane na nośnik Blu-ray. odbiór wspaniały
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1
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Pouze pro modely s funkcí Wi-Fi Ready. Podrobnosti najdete v parametrech výrobků.