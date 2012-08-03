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Ukončeno
Výkonný prostorový zvuk
Přeneste výkon kina do svého domova! Otevřené reproduktory s výkonným prostorovým zvukem a zvýšené rozlišení DVD videa přes rozhraní HDMI na 1080p pro obraz v rozlišení blízkém HD umocní vaši domácí zábavu.
DVD
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Špičkové digitální vícekanálové zvukové standardy Dolby Digital využívají toho, jak lidské ucho přirozeně zpracovává zvuk. Proto si vychutnáte kvalitní prostorový zvuk s realistickými prostorovými posuny.
4.5
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Dede
03/08/2012
Polska
W pełni udany zestaw.
Bardzo dobra jakośc dźwięku i obrazu. Wystarczająca ilość gniazd i złączy. Atrakcyjny wygląd zestawu ze względu na swoją prostotę, a w szczególności niepowtarzalny design głośników.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1
Zibi
15/05/2012
Polska
Dobry dzwięk, prosta obsługa, estetyczny i elegancki wygląd
Dobre i mocne brzmienie w małych gabarytowo głośnikach. Elegancki wyglad oraz prostota obsługi. Bardzo dobry zestaw do niewielkich pomieszczen.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1