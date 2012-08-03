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Ukončeno

Domácí kino 5.1

HTS3531/12

4.5

| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Výkonný prostorový zvuk

Přeneste výkon kina do svého domova! Otevřené reproduktory s výkonným prostorovým zvukem a zvýšené rozlišení DVD videa přes rozhraní HDMI na 1080p pro obraz v rozlišení blízkém HD umocní vaši domácí zábavu.

Zobrazit všechny výhody

z kompaktních reproduktorů

Výkonný prostorový zvuk

  • DVD

Výkon 300 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

Výkon 300 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

-

Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů

Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů

Špičkové digitální vícekanálové zvukové standardy Dolby Digital využívají toho, jak lidské ucho přirozeně zpracovává zvuk. Proto si vychutnáte kvalitní prostorový zvuk s realistickými prostorovými posuny.

Otevřené reproduktory pro výkonný prostorový zvuk

Otevřené reproduktory pro výkonný prostorový zvuk

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

03/08/2012

Polska

Polska

W pełni udany zestaw.

Bardzo dobra jakośc dźwięku i obrazu. Wystarczająca ilość gniazd i złączy. Atrakcyjny wygląd zestawu ze względu na swoją prostotę, a w szczególności niepowtarzalny design głośników.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1

15/05/2012

Polska

Polska

Dobry dzwięk, prosta obsługa, estetyczny i elegancki wygląd

Dobre i mocne brzmienie w małych gabarytowo głośnikach. Elegancki wyglad oraz prostota obsługi. Bardzo dobry zestaw do niewielkich pomieszczen.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1

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