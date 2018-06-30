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Ukončeno

Reproduktor Soundbar

HTL5140B/12

4.5

| (4) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Silný zvuk pro jakýkoli televizor

HTL5140 je tenký soundbar s maximálním výkonem 320 W. Prvotřídní kovový vzhled dodává zařízení styl, lze jej upevnit na zeď nebo položit na stůl. HDMI ARC, jeden vstup HDMI pro video a Bluetooth® s aptX® a AAC pro bezdrátovou hudbu.

Zobrazit všechny výhody

s bezdrátovým subwooferem

Silný zvuk pro jakýkoli televizor

  • 2.1 s bezdrátovým subwooferem

  • Bluetooth® aptX, AAC a NFC

  • 1 vstup a výstup HDMI ARC

  • 320 W

Rozhraní HDMI ARC zpřístupní veškeré zvuky z vašeho televizoru

Silný 320W výstup zvuku

Silný 320W výstup zvuku

Dvě jednotky, každá z nich s 4 basovými reproduktory a 2 výškovými reproduktory uvnitř udržují perfektně vyvážený zvuk. Celkový výkon zvuku 320 W se dá srovnat s výkonnými basy 17l subwooferu.

Zvuk s vysokým rozlišením díky výškovému reproduktoru z materiálu Mylar

Jedinečný materiál Mylar použitý ve výškových reproduktorech zaručuje neuvěřitelné rozlišení zvuku. Dokonale se reprodukuje úplný rozsah vysokých frekvencí, takže hudba ožije a filmy zní tak, jak mají. Výškový reproduktor, který je nedílnou součástí dvoupásmového provedení, zlepšuje vysoké frekvence. Ve spojení s basovým reproduktorem tak vzniká čistší, rozsáhlejší a přesnější zvuk. Díky jasnějšímu zvuku můžete v hudbě rozeznat všechny různé prvky. Uslyšíte jednotlivé nástroje a čistější vokály a můžete si hudbu užívat se všemi příjemnými detaily.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

4

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

30/06/2018

Polska

Polska

Dźwięk jednak robi różnicę

Jest dźwięk i jest DŹWIĘK. Tu jest ten drugi. Każdy film można odkrywać na nowo a do tego ten subwoofer .WOW.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

15/07/2015

Polska

Polska

udany zakup

Świetny dodatek do telewizora. Dźwięk jest świetny, subwoofer dobrze basuje. Przy dźwięku dobrej jakości ma się wrażenie dźwięku przestrzennego. Nie spodziewałem się tak dobrej jakości dźwięku. Jestem miło zaskoczonym posiadaczem tego cacka.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

02/01/2018

Polska

Polska

Produkt daje zadowolenie z jego korzystania

Jestem zadowolony z działania i funkcjonowania produktu jakość dźwięku daje zadowolenie ze współpracy z telewizorem. Jestem zadowolony z zakupionego produktu i jak na moje potrzeby wystarczający... Pozdrawiam

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu