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Ukončeno
Silný zvuk pro jakýkoli televizor
HTL5140 je tenký soundbar s maximálním výkonem 320 W. Prvotřídní kovový vzhled dodává zařízení styl, lze jej upevnit na zeď nebo položit na stůl. HDMI ARC, jeden vstup HDMI pro video a Bluetooth® s aptX® a AAC pro bezdrátovou hudbu.
2.1 s bezdrátovým subwooferem
Bluetooth® aptX, AAC a NFC
1 vstup a výstup HDMI ARC
320 W
Dvě jednotky, každá z nich s 4 basovými reproduktory a 2 výškovými reproduktory uvnitř udržují perfektně vyvážený zvuk. Celkový výkon zvuku 320 W se dá srovnat s výkonnými basy 17l subwooferu.
Jedinečný materiál Mylar použitý ve výškových reproduktorech zaručuje neuvěřitelné rozlišení zvuku. Dokonale se reprodukuje úplný rozsah vysokých frekvencí, takže hudba ožije a filmy zní tak, jak mají. Výškový reproduktor, který je nedílnou součástí dvoupásmového provedení, zlepšuje vysoké frekvence. Ve spojení s basovým reproduktorem tak vzniká čistší, rozsáhlejší a přesnější zvuk. Díky jasnějšímu zvuku můžete v hudbě rozeznat všechny různé prvky. Uslyšíte jednotlivé nástroje a čistější vokály a můžete si hudbu užívat se všemi příjemnými detaily.
4.5
z 5
4
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
TomekStep
30/06/2018
Polska
Dźwięk jednak robi różnicę
Jest dźwięk i jest DŹWIĘK. Tu jest ten drugi. Każdy film można odkrywać na nowo a do tego ten subwoofer .WOW.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar
seba0
15/07/2015
Polska
udany zakup
Świetny dodatek do telewizora. Dźwięk jest świetny, subwoofer dobrze basuje. Przy dźwięku dobrej jakości ma się wrażenie dźwięku przestrzennego. Nie spodziewałem się tak dobrej jakości dźwięku. Jestem miło zaskoczonym posiadaczem tego cacka.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar
general13
02/01/2018
Polska
Produkt daje zadowolenie z jego korzystania
Jestem zadowolony z działania i funkcjonowania produktu jakość dźwięku daje zadowolenie ze współpracy z telewizorem. Jestem zadowolony z zakupionego produktu i jak na moje potrzeby wystarczający... Pozdrawiam
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar