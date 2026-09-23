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HRK00XM
Jasnější viditelnost, bezpečnější řízení
Ve srovnání s ostatními sadami, u kterých je potřeba k montáži nářadí, poskytuje naše pokročilá technologie vynikající výsledky s minimálním úsilím a snadným používáním. Zákazníci mohou dosáhnout ve čtyřech krocích profesionálních výsledků, aniž by museli použít nářadí.
S ochranou proti UV záření
Tato sada vám poskytne vše potřebné k vyčištění dvou automobilových světlometů: 1 lahev prostředku pro předběžnou úpravu na vodní bázi (29,5 ml) – 1 lahev čističe/leštidla (29,5 ml) – 1 lahev prostředku pro obnovu a zachování (29,5 ml) – 1 kus smirkového papíru 600 (hrubý) – 1 kus smirkového papíru 1500 (střední) – 1 kus smirkového papíru 2000 (jemný) – 10 papírových ubrousků – 1 pár rukavic (univerzální velikost)
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