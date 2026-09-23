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Restoration KitSada pro renovaci světlometů

HRK00XM

Jasnější viditelnost, bezpečnější řízení

Ve srovnání s ostatními sadami, u kterých je potřeba k montáži nářadí, poskytuje naše pokročilá technologie vynikající výsledky s minimálním úsilím a snadným používáním. Zákazníci mohou dosáhnout ve čtyřech krocích profesionálních výsledků, aniž by museli použít nářadí.

Zobrazit všechny výhody

S ochranou proti UV záření

Jasnější viditelnost, bezpečnější řízení

  • S ochranou proti UV záření

Vyčistí oba světlomety

Tato sada vám poskytne vše potřebné k vyčištění dvou automobilových světlometů: 1 lahev prostředku pro předběžnou úpravu na vodní bázi (29,5 ml) – 1 lahev čističe/leštidla (29,5 ml) – 1 lahev prostředku pro obnovu a zachování (29,5 ml) – 1 kus smirkového papíru 600 (hrubý) – 1 kus smirkového papíru 1500 (střední) – 1 kus smirkového papíru 2000 (jemný) – 10 papírových ubrousků – 1 pár rukavic (univerzální velikost)

Vysoce kvalitní a nákladově úsporná

Vysoce kvalitní a nákladově úsporná

Nářadí není třeba

Technické specifikace

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu