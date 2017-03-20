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Ukončeno

Kolekce DailyCestovní lahev

HR2991/00

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Rychle, čerstvě a zábavně

Cestovní láhev pro přípravu míchaných nápojů a smoothies pro celou rodinu navíc

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Příslušenství k cestovní lahvi pro minimixér

Rychle, čerstvě a zábavně

  • Příslušenství k lahvi

Výrobek s 0 % BPA

Výrobek s 0 % BPA

Tento výrobek obsahuje 0 % BPA

Všechny části mixéru lze mýt v myčce

Všechny části mixéru lze mýt v myčce

Všechny odnímatelné části mixéru lze mýt v myčce.

Lahev „namixovat a jít“ pro snadné přenášení

Díky cestovní lahvi si můžete užívat nápoje kdekoli.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

20/03/2017

Magyarország

Magyarország

Termékeik általában nagyszerűek, és tartósak!

Érdeklődöm, hogy botmixer-aprító készletemhez(1641) hol kaphatok habverő feltétet?

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HR2991/00 „Utazáshoz” való palack

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HR2991/00 „Utazáshoz” való palack

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