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Ukončeno
Rychle, čerstvě a zábavně
Cestovní láhev pro přípravu míchaných nápojů a smoothies pro celou rodinu navíc
Příslušenství k lahvi
Tento výrobek obsahuje 0 % BPA
Všechny odnímatelné části mixéru lze mýt v myčce.
Díky cestovní lahvi si můžete užívat nápoje kdekoli.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Illy
20/03/2017
Magyarország
Termékeik általában nagyszerűek, és tartósak!
Érdeklődöm, hogy botmixer-aprító készletemhez(1641) hol kaphatok habverő feltétet?
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HR2991/00 „Utazáshoz” való palack
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HR2991/00 „Utazáshoz” való palack